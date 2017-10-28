Daily arrest report for October 27, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/27/17ALMONY, AMBER LYNNCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
10/27/17CRANE, SPENCER WHITTAKERCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
10/27/17ESMOND, DAVID ALEXANDERVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/27/17FIELDS, MARCUS DONALDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
10/27/17GRANDINETTI, ANNA FLETCHERDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
10/27/17GRANDINETTI, ANNA FLETCHERDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
10/27/17GRANDINETTI, ANNA FLETCHERDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
10/27/17ORELLANA, HECTOR ANTONIO JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/27/17ORELLANA, ISRAEL DEJESUSFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/27/17WOLFE, GUNNER KENNETHSEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
10/27/17ZELLMER, FREDERICK EVANCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
10/27/17ZELLMER, FREDERICK EVANCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
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