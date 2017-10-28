Daily arrest report for October 27, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/27/17
|ALMONY, AMBER LYNN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|10/27/17
|CRANE, SPENCER WHITTAKER
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|10/27/17
|ESMOND, DAVID ALEXANDER
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/27/17
|FIELDS, MARCUS DONALD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/27/17
|GRANDINETTI, ANNA FLETCHER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|10/27/17
|GRANDINETTI, ANNA FLETCHER
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|10/27/17
|GRANDINETTI, ANNA FLETCHER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|10/27/17
|ORELLANA, HECTOR ANTONIO JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/27/17
|ORELLANA, ISRAEL DEJESUS
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/27/17
|WOLFE, GUNNER KENNETH
|SEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|10/27/17
|ZELLMER, FREDERICK EVAN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/27/17
|ZELLMER, FREDERICK EVAN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND