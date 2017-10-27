Daily arrest report for October 26, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/26/17BARTON, ROBERT FRANKLIN IIICDS:POSSESSIONHELD AT CCDC
10/26/17BLIZZARD, JASON TIMOTHYFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
10/26/17BLOOM, MARTIN SCOTT JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE 
10/26/17BLOOM, MARTIN SCOTT JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
10/26/17BLOOM, MARTIN SCOTT JRTHEFT: $100 TO UNDER $1,500 
10/26/17BLOOM, MARTIN SCOTT JRDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER 
10/26/17BLOOM, MARTIN SCOTT JRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV 
10/26/17BLOOM, MARTIN SCOTT JRPOSSESSION OF SUSPENDED LICENSE 
10/26/17BLOOM, MARTIN SCOTT JRDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL 
10/26/17CARTER, JUSTIN PIERREDANGEROUS WEAPON: CONCEALRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/26/17CARTER, JUSTIN PIERRECDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/26/17CARTER, JUSTIN PIERRECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/26/17CRAIGHEAD, JIMMY LOUISCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/26/17CRAIGHEAD, JIMMY LOUISCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/26/17CRAIGHEAD, JIMMY LOUISDRIVING UNREGISTERED (VEH,TRAILER,SEMITRAILER) ON HWYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/26/17CRAIGHEAD, JIMMY LOUISFAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMANDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/26/17CRAIGHEAD, JIMMY LOUISDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/26/17ELLERBE, LYNIS NATHANIELCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
10/26/17GREEN, KEITH DOUGLASMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000 
10/26/17GREEN, KEITH DOUGLASASSAULT-SECOND DEGREE 
10/26/17GREEN, KEITH DOUGLASASSAULT-FIRST DEGREE 
10/26/17HARVEY, AMANDACONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
10/26/17HARVEY, AMANDACONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
10/26/17MAYS, ELIJAH NMNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/26/17MAYS, ELIJAH NMNPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT 
10/26/17MELBY, MICHAEL LEONARD JRELECTRONIC MAIL HARASSHELD AT CCDC
10/26/17MELBY, MICHAEL LEONARD JRHARASS; A COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
10/26/17MELBY, MICHAEL LEONARD JRTELEPHONE MISUSE: OBSCENEHELD AT CCDC
10/26/17MELBY, MICHAEL LEONARD JRPROSTITUTION-GENERALHELD AT CCDC
10/26/17MICHAEL-LUBY, ANTHONY RUSSELLCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/26/17PALMER, MICHAEL CHARLES SRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/26/17SHEPHERD, MEAGEN MARIEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
10/26/17SNEAD, DUSTIN LEEFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
10/26/17WILLIAMS, TRENTITY NICHOLECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
10/26/17WILLIAMS, TRENTITY NICHOLECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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