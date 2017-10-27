Daily arrest report for October 26, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/26/17
|BARTON, ROBERT FRANKLIN III
|CDS:POSSESSION
|HELD AT CCDC
|10/26/17
|BLIZZARD, JASON TIMOTHY
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|10/26/17
|BLOOM, MARTIN SCOTT JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|10/26/17
|BLOOM, MARTIN SCOTT JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|10/26/17
|BLOOM, MARTIN SCOTT JR
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|10/26/17
|BLOOM, MARTIN SCOTT JR
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|10/26/17
|BLOOM, MARTIN SCOTT JR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|10/26/17
|BLOOM, MARTIN SCOTT JR
|POSSESSION OF SUSPENDED LICENSE
|10/26/17
|BLOOM, MARTIN SCOTT JR
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|10/26/17
|CARTER, JUSTIN PIERRE
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/26/17
|CARTER, JUSTIN PIERRE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/26/17
|CARTER, JUSTIN PIERRE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/26/17
|CRAIGHEAD, JIMMY LOUIS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/26/17
|CRAIGHEAD, JIMMY LOUIS
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/26/17
|CRAIGHEAD, JIMMY LOUIS
|DRIVING UNREGISTERED (VEH,TRAILER,SEMITRAILER) ON HWY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/26/17
|CRAIGHEAD, JIMMY LOUIS
|FAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMAND
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/26/17
|CRAIGHEAD, JIMMY LOUIS
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/26/17
|ELLERBE, LYNIS NATHANIEL
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/26/17
|GREEN, KEITH DOUGLAS
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000
|10/26/17
|GREEN, KEITH DOUGLAS
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|10/26/17
|GREEN, KEITH DOUGLAS
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|10/26/17
|HARVEY, AMANDA
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/26/17
|HARVEY, AMANDA
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/26/17
|MAYS, ELIJAH NMN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/26/17
|MAYS, ELIJAH NMN
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|10/26/17
|MELBY, MICHAEL LEONARD JR
|ELECTRONIC MAIL HARASS
|HELD AT CCDC
|10/26/17
|MELBY, MICHAEL LEONARD JR
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|10/26/17
|MELBY, MICHAEL LEONARD JR
|TELEPHONE MISUSE: OBSCENE
|HELD AT CCDC
|10/26/17
|MELBY, MICHAEL LEONARD JR
|PROSTITUTION-GENERAL
|HELD AT CCDC
|10/26/17
|MICHAEL-LUBY, ANTHONY RUSSELL
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/26/17
|PALMER, MICHAEL CHARLES SR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/26/17
|SHEPHERD, MEAGEN MARIE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|10/26/17
|SNEAD, DUSTIN LEE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|10/26/17
|WILLIAMS, TRENTITY NICHOLE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/26/17
|WILLIAMS, TRENTITY NICHOLE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND