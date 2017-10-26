Daily arrest report for October 25, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/25/17BYRNS, CLINTON JAMESCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/25/17CASSELL, JOSHUA DAVIDTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
10/25/17MAYS, ELIJAH NMNMOTOR VEH/UNLAWFUL TAKING 
10/25/17MAYS, ELIJAH NMNCDS POSS W/INT TO DIST 
10/25/17MAYS, ELIJAH NMNTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000 
10/25/17MAYS, ELIJAH NMNILLEGAL POSS AMMO 
10/25/17MAYS, ELIJAH NMNPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT 
10/25/17MAYS, ELIJAH NMNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/25/17MONTAIGNE, MICHAEL DEANCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/25/17POWELL, RANDY AARONTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000TAKEN BEFORE JUDGE
10/25/17POWELL, RANDY AARONMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGTAKEN BEFORE JUDGE
10/25/17POWELL, RANDY AARONESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSTAKEN BEFORE JUDGE
10/25/17POWELL, RANDY AARONMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000TAKEN BEFORE JUDGE
10/25/17PRIMO, BRYAN LANCEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/25/17SAKELLIS, NICHOLAS GEORGEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/25/17WATTS, RAYMOND WILLIAM IIITHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
10/25/17WATTS, RAYMOND WILLIAM IIITHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
10/25/17WATTS, RAYMOND WILLIAM IIITHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
10/25/17WATTS, RAYMOND WILLIAM IIICON-THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
10/25/17WATTS, RAYMOND WILLIAM IIIMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000HELD AT CCDC
10/25/17WILSON, POLA ELIZABETHVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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