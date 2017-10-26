Daily arrest report for October 25, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/25/17
|BYRNS, CLINTON JAMES
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/25/17
|CASSELL, JOSHUA DAVID
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|10/25/17
|MAYS, ELIJAH NMN
|MOTOR VEH/UNLAWFUL TAKING
|10/25/17
|MAYS, ELIJAH NMN
|CDS POSS W/INT TO DIST
|10/25/17
|MAYS, ELIJAH NMN
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|10/25/17
|MAYS, ELIJAH NMN
|ILLEGAL POSS AMMO
|10/25/17
|MAYS, ELIJAH NMN
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|10/25/17
|MAYS, ELIJAH NMN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/25/17
|MONTAIGNE, MICHAEL DEAN
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/25/17
|POWELL, RANDY AARON
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|TAKEN BEFORE JUDGE
|10/25/17
|POWELL, RANDY AARON
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|TAKEN BEFORE JUDGE
|10/25/17
|POWELL, RANDY AARON
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|TAKEN BEFORE JUDGE
|10/25/17
|POWELL, RANDY AARON
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|TAKEN BEFORE JUDGE
|10/25/17
|PRIMO, BRYAN LANCE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/25/17
|SAKELLIS, NICHOLAS GEORGE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/25/17
|WATTS, RAYMOND WILLIAM III
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|10/25/17
|WATTS, RAYMOND WILLIAM III
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|10/25/17
|WATTS, RAYMOND WILLIAM III
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|10/25/17
|WATTS, RAYMOND WILLIAM III
|CON-THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|10/25/17
|WATTS, RAYMOND WILLIAM III
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000
|HELD AT CCDC
|10/25/17
|WILSON, POLA ELIZABETH
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC