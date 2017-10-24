Daily arrest report for October 23, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/23/17BERKHEIMER, CARRISA SPRINGVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/23/17COOL, DEREK ADAMCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/23/17COOL, DEREK ADAMCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/23/17COOL, DEREK ADAMCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/23/17COOL, DEREK ADAMDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/23/17COOL, DEREK ADAMDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/23/17COOL, DEREK ADAMCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/23/17KLINE, JOSHUA PHILIPFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/23/17MILLER, MARCUS DEYSHAWNTHEFT:$10,000 TO UND $100,000HELD AT CCDC
10/23/17MILLER, MARCUS DEYSHAWNMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
10/23/17MILLER, MARCUS DEYSHAWNROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
10/23/17MILLER, MARCUS DEYSHAWNUNAUTH REMOVAL OF PROPHELD AT CCDC
10/23/17MILLER, MARCUS DEYSHAWNCONSPIRE- THEFT: $10,000 TO UNDER $100,000HELD AT CCDC
10/23/17MILLER, SAMUEL ALLENVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
10/23/17MILLER, SAMUEL ALLENVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
10/23/17RHEUBOTTOM, THOMAS LARRY JRSECOND DEGREE ASSAULTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
72°