Daily arrest report for October 23, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/23/17
|BERKHEIMER, CARRISA SPRING
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/23/17
|COOL, DEREK ADAM
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/23/17
|COOL, DEREK ADAM
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/23/17
|COOL, DEREK ADAM
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/23/17
|COOL, DEREK ADAM
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/23/17
|COOL, DEREK ADAM
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/23/17
|COOL, DEREK ADAM
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/23/17
|KLINE, JOSHUA PHILIP
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/23/17
|MILLER, MARCUS DEYSHAWN
|THEFT:$10,000 TO UND $100,000
|HELD AT CCDC
|10/23/17
|MILLER, MARCUS DEYSHAWN
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|10/23/17
|MILLER, MARCUS DEYSHAWN
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|10/23/17
|MILLER, MARCUS DEYSHAWN
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|HELD AT CCDC
|10/23/17
|MILLER, MARCUS DEYSHAWN
|CONSPIRE- THEFT: $10,000 TO UNDER $100,000
|HELD AT CCDC
|10/23/17
|MILLER, SAMUEL ALLEN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|10/23/17
|MILLER, SAMUEL ALLEN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|10/23/17
|RHEUBOTTOM, THOMAS LARRY JR
|SECOND DEGREE ASSAULT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE