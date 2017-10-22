Daily arrest report for October 21, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/21/17
|BAYLEY, GEORGE MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/17
|BROWN, RAYMOND ALLEN
|MANUFACTURE CDS
|10/21/17
|BROWN, RAYMOND ALLEN
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|10/21/17
|BROWN, RAYMOND ALLEN
|CDS PRESCRIP/REMOVE LABEL
|10/21/17
|BROWN, RAYMOND ALLEN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/21/17
|BROWN, RAYMOND ALLEN
|CDS:POSS PARAPHERNALIA
|10/21/17
|BROWN, RAYMOND ALLEN
|CDS MFG MAT POSS/DIST-MARIJUANA
|10/21/17
|BROWN, RAYMOND ALLEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/21/17
|BROWN, RAYMOND ALLEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/21/17
|BROWN, RAYMOND ALLEN
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|10/21/17
|CAHILL, BRANDON MITCHELL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/17
|CARRION, JESSE MICHAEL
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|10/21/17
|CARRION, JESSE MICHAEL
|FRAUD (FALSIFYING) (CERT OF TITLE,CARD,PLATE) ISSUED BY ADM
|10/21/17
|CARRION, JESSE MICHAEL
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|10/21/17
|CARRION, JESSE MICHAEL
|DRIVING VEH ON HWY AT SPEED EXCEEDING LIMIT
|10/21/17
|GARMAN, JESSICA ASHLEY
|PEACE AND GOOD ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/17
|GRAP, MARK CURTIS JR
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|10/21/17
|GRAP, MARK CURTIS JR
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|10/21/17
|JOLLY, STEPHEN WAYNE JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/21/17
|MCCONVILLE, DENNIS MICHAEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/17
|MCCONVILLE, DENNIS MICHAEL
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/17
|MCCONVILLE, DENNIS MICHAEL
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/17
|PEYTON, MATTHEW BRENT
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|10/21/17
|PEYTON, MATTHEW BRENT
|DISORDERLY CONDUCT
|10/21/17
|PEYTON, MATTHEW BRENT
|FAIL OBEY RENBLE/LAWFUL
|10/21/17
|SIPE, BRADLEY PHILIP
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/17
|SIPE, BRADLEY PHILIP
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/21/17
|WOLF, SETH CLIFTON
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE