Daily arrest report for October 21, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/21/17BAYLEY, GEORGE MICHAELASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/17BROWN, RAYMOND ALLENMANUFACTURE CDS 
10/21/17BROWN, RAYMOND ALLENCDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+ 
10/21/17BROWN, RAYMOND ALLENCDS PRESCRIP/REMOVE LABEL 
10/21/17BROWN, RAYMOND ALLENCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/21/17BROWN, RAYMOND ALLENCDS:POSS PARAPHERNALIA 
10/21/17BROWN, RAYMOND ALLENCDS MFG MAT POSS/DIST-MARIJUANA 
10/21/17BROWN, RAYMOND ALLENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/21/17BROWN, RAYMOND ALLENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/21/17BROWN, RAYMOND ALLENCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE 
10/21/17CAHILL, BRANDON MITCHELLASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/17CARRION, JESSE MICHAELDRIVING WITHOUT LICENSE 
10/21/17CARRION, JESSE MICHAELFRAUD (FALSIFYING) (CERT OF TITLE,CARD,PLATE) ISSUED BY ADM 
10/21/17CARRION, JESSE MICHAELDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER 
10/21/17CARRION, JESSE MICHAELDRIVING VEH ON HWY AT SPEED EXCEEDING LIMIT 
10/21/17GARMAN, JESSICA ASHLEYPEACE AND GOOD ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/17GRAP, MARK CURTIS JRTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000 
10/21/17GRAP, MARK CURTIS JRBURGLARY-FIRST DEGREE 
10/21/17JOLLY, STEPHEN WAYNE JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/21/17MCCONVILLE, DENNIS MICHAELDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/17MCCONVILLE, DENNIS MICHAELDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/17MCCONVILLE, DENNIS MICHAELDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/17PEYTON, MATTHEW BRENTRESIST/INTERFERE WITH ARREST 
10/21/17PEYTON, MATTHEW BRENTDISORDERLY CONDUCT 
10/21/17PEYTON, MATTHEW BRENTFAIL OBEY RENBLE/LAWFUL 
10/21/17SIPE, BRADLEY PHILIPDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/17SIPE, BRADLEY PHILIPDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/21/17WOLF, SETH CLIFTONCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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