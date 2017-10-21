Daily arrest report for October 20, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/20/17
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|10/20/17
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|10/20/17
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/20/17
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/20/17
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/20/17
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|10/20/17
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|10/20/17
|CARADINE, CHARLES OTIS III
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|10/20/17
|CUNNINGHAM, CONNIE MARIE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|10/20/17
|LETTS, JOHN DONALD JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/20/17
|MURRAY, LORA JEAN
|CDS-WILFULLY SMELL AND INHALE HARMFUL SUBSTANCE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE