Daily arrest report for October 20, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/20/17CARADINE, CHARLES OTIS IIITHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000 
10/20/17CARADINE, CHARLES OTIS IIICDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE 
10/20/17CARADINE, CHARLES OTIS IIICDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/20/17CARADINE, CHARLES OTIS IIICDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/20/17CARADINE, CHARLES OTIS IIICDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/20/17CARADINE, CHARLES OTIS IIICDS: POSS W/I DIST: NARC 
10/20/17CARADINE, CHARLES OTIS IIICONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE 
10/20/17CARADINE, CHARLES OTIS IIIBURGLARY-FIRST DEGREE 
10/20/17CUNNINGHAM, CONNIE MARIEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
10/20/17LETTS, JOHN DONALD JRFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/20/17MURRAY, LORA JEANCDS-WILFULLY SMELL AND INHALE HARMFUL SUBSTANCERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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