Daily arrest report for October 19, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/19/17DRENNAN, WILLIAM ALANMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED ON BOND
10/19/17DRENNAN, WILLIAM ALANTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED ON BOND
10/19/17DRENNAN, WILLIAM ALANCONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREERELEASED ON BOND
10/19/17DRENNAN, WILLIAM ALANBURGLARY-FIRST DEGREERELEASED ON BOND
10/19/17MATHIAS, DYLON SCOTTTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
10/19/17MATHIAS, DYLON SCOTTTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
10/19/17MATHIAS, DYLON SCOTTTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
10/19/17MATHIAS, DYLON SCOTTCONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/19/17MATHIAS, DYLON SCOTTBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/19/17MATHIAS, DYLON SCOTTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/19/17MATHIAS, DYLON SCOTTCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/19/17MURPHY, SEAN JOSEPHFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/19/17SCHOONOVER, RICHARD EDWARDCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED TO OTHER AGENCY
10/19/17SNOWDEN, DONTRELL TERRELASSAULT-SECOND DEGREE 
10/19/17SNOWDEN, DONTRELL TERRELASSAULT-FIRST DEGREE 
10/19/17STORM, JAMES ROBERTTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/19/17STORM, JAMES ROBERTDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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