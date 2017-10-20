Daily arrest report for October 19, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/19/17
|DRENNAN, WILLIAM ALAN
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED ON BOND
|10/19/17
|DRENNAN, WILLIAM ALAN
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED ON BOND
|10/19/17
|DRENNAN, WILLIAM ALAN
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED ON BOND
|10/19/17
|DRENNAN, WILLIAM ALAN
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED ON BOND
|10/19/17
|MATHIAS, DYLON SCOTT
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|10/19/17
|MATHIAS, DYLON SCOTT
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|10/19/17
|MATHIAS, DYLON SCOTT
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|10/19/17
|MATHIAS, DYLON SCOTT
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/19/17
|MATHIAS, DYLON SCOTT
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/19/17
|MATHIAS, DYLON SCOTT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/19/17
|MATHIAS, DYLON SCOTT
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/19/17
|MURPHY, SEAN JOSEPH
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/19/17
|SCHOONOVER, RICHARD EDWARD
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|10/19/17
|SNOWDEN, DONTRELL TERREL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|10/19/17
|SNOWDEN, DONTRELL TERREL
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|10/19/17
|STORM, JAMES ROBERT
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/19/17
|STORM, JAMES ROBERT
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE