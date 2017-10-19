Daily arrest report for October 18, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/18/17
|COLE, NICHOLAS PHILLIP KIBLER
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|10/18/17
|COLE, NICHOLAS PHILLIP KIBLER
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|10/18/17
|HESSLER, JESSIE MICHAEL
|ASSAULT SECOND DEGREE/DOC EMPLOYEE ETC.
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|10/18/17
|HESSLER, JESSIE MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|10/18/17
|KINARD, TIFFANY SHANAE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/18/17
|MIDDLEMAN, KYLE POZANEK
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/18/17
|MOHR, STEVEN MATTHEW
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/18/17
|ROULETTE, KELLY NICOLE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/18/17
|ROULETTE, KELLY NICOLE
|CONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/18/17
|WADE, JAMES WILLIAM III
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|10/18/17
|WADE, JAMES WILLIAM III
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|10/18/17
|WADE, JAMES WILLIAM III
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/18/17
|WADE, JAMES WILLIAM III
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|10/18/17
|WILLIAMS, JEREMY JACOB
|DRIVING WITH ALCOHOL IN BLOOD IN VIOLATION OF COURT ORDER
|HELD AT CCDC