Daily arrest report for October 18, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/18/17COLE, NICHOLAS PHILLIP KIBLERVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
10/18/17COLE, NICHOLAS PHILLIP KIBLERVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
10/18/17HESSLER, JESSIE MICHAELASSAULT SECOND DEGREE/DOC EMPLOYEE ETC.RELEASED TO OTHER AGENCY
10/18/17HESSLER, JESSIE MICHAELASSAULT-SECOND DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
10/18/17KINARD, TIFFANY SHANAEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/18/17MIDDLEMAN, KYLE POZANEKFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/18/17MOHR, STEVEN MATTHEWCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/18/17ROULETTE, KELLY NICOLECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/18/17ROULETTE, KELLY NICOLECONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/18/17WADE, JAMES WILLIAM IIIMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
10/18/17WADE, JAMES WILLIAM IIITHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
10/18/17WADE, JAMES WILLIAM IIICONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/18/17WADE, JAMES WILLIAM IIIBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
10/18/17WILLIAMS, JEREMY JACOBDRIVING WITH ALCOHOL IN BLOOD IN VIOLATION OF COURT ORDERHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
52°