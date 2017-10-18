Daily arrest report for October 17, 2016

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/17/17
|AYALA, PEDRO ALEJANDRO
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|10/17/17
|AYALA, PEDRO ALEJANDRO
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|10/17/17
|BAKER, TIMOTHY EDGAR
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|10/17/17
|BAKER, TIMOTHY EDGAR
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|10/17/17
|BRADY, KRISTIN MARIE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/17/17
|BRADY, KRISTIN MARIE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/17/17
|FRATER, ROHAN ESTEVAN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|10/17/17
|KASSAKATIS, KASEY CAMERON
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/17/17
|PEREZ, ENRIQUE JOSE BORJA JR
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|10/17/17
|PEREZ, ENRIQUE JOSE BORJA JR
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD AT CCDC
|10/17/17
|PEREZ, ENRIQUE JOSE BORJA JR
|CRDT CRD/ANTHR CHG L/T $100
|HELD AT CCDC
|10/17/17
|PEREZ, ENRIQUE JOSE BORJA JR
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|10/17/17
|PEREZ, ENRIQUE JOSE BORJA JR
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000
|HELD AT CCDC
|10/17/17
|PEREZ, ENRIQUE JOSE BORJA JR
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|10/17/17
|RILL, VICKIE MAY
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|10/17/17
|SHRIVER, MICHAEL WAYNE
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|10/17/17
|SHRIVER, MICHAEL WAYNE
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS