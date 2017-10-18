Daily arrest report for October 17, 2016

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/17/17AYALA, PEDRO ALEJANDROVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
10/17/17AYALA, PEDRO ALEJANDROVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
10/17/17BAKER, TIMOTHY EDGARFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
10/17/17BAKER, TIMOTHY EDGARFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
10/17/17BRADY, KRISTIN MARIECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
10/17/17BRADY, KRISTIN MARIECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
10/17/17FRATER, ROHAN ESTEVANCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
10/17/17KASSAKATIS, KASEY CAMERONVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/17/17PEREZ, ENRIQUE JOSE BORJA JRMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
10/17/17PEREZ, ENRIQUE JOSE BORJA JRCREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD AT CCDC
10/17/17PEREZ, ENRIQUE JOSE BORJA JRCRDT CRD/ANTHR CHG L/T $100HELD AT CCDC
10/17/17PEREZ, ENRIQUE JOSE BORJA JRTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
10/17/17PEREZ, ENRIQUE JOSE BORJA JRMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000HELD AT CCDC
10/17/17PEREZ, ENRIQUE JOSE BORJA JRBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
10/17/17RILL, VICKIE MAYFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
10/17/17SHRIVER, MICHAEL WAYNEDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLHELD AT CCDC
10/17/17SHRIVER, MICHAEL WAYNEDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLHELD ON MULTIPLE ARRESTS
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