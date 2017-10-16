Daily arrest report for October 15, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/15/17
|DOBRY, STEPHANIE LYNN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/15/17
|KELLY, ASHLIE NICOLE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/15/17
|KELLY, ASHLIE NICOLE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/15/17
|KELLY, ASHLIE NICOLE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/15/17
|KELLY, ASHLIE NICOLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/15/17
|KELLY, ASHLIE NICOLE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/15/17
|PEARCE, CARTER ANSEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/15/17
|PEARCE, CARTER ANSEL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/15/17
|PEARCE, CARTER ANSEL
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE