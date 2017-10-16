Daily arrest report for October 15, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/15/17DOBRY, STEPHANIE LYNNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/15/17KELLY, ASHLIE NICOLERESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/15/17KELLY, ASHLIE NICOLEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/15/17KELLY, ASHLIE NICOLEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/15/17KELLY, ASHLIE NICOLEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/15/17KELLY, ASHLIE NICOLEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/15/17PEARCE, CARTER ANSELDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/15/17PEARCE, CARTER ANSELDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/15/17PEARCE, CARTER ANSELDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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