Daily arrest report for October 13, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/13/17
|DAVIDSON, JOSHUA JAMES
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED ON BOND
|10/13/17
|ETRIDGE, CHRISTOPHER SEAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|10/13/17
|GARBER, ZACHARY LOUIS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/13/17
|GARBER, ZACHARY LOUIS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/13/17
|HARNEY, DAVID VINCENT
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|10/13/17
|HARNEY, DAVID VINCENT
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|10/13/17
|HILL, WILLIAM JR
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|10/13/17
|MATULONIS, WAYNE MICHAEL
|SEX ABUSE MINOR: HOUSE/FAM
|HELD AT CCDC
|10/13/17
|MATULONIS, WAYNE MICHAEL
|SEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|10/13/17
|NULL, SHAWN EDWARD
|DISTURB THE PEACE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/13/17
|NULL, SHAWN EDWARD
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/13/17
|NULL, SHAWN EDWARD
|DISTURB PEACE - LOUD NOISE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/13/17
|SMITH, JOSHUA JACOB EUGENE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/13/17
|SMITH, JOSHUA JACOB EUGENE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|10/13/17
|SMITH, JOSHUA JACOB EUGENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/13/17
|SMITH, JOSHUA JACOB EUGENE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/13/17
|WOLFORD, SCOTT WAYNE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC