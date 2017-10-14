Daily arrest report for October 13, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/13/17DAVIDSON, JOSHUA JAMESCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED ON BOND
10/13/17ETRIDGE, CHRISTOPHER SEANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
10/13/17GARBER, ZACHARY LOUISCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/13/17GARBER, ZACHARY LOUISCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/13/17HARNEY, DAVID VINCENTDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
10/13/17HARNEY, DAVID VINCENTDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
10/13/17HILL, WILLIAM JRVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
10/13/17MATULONIS, WAYNE MICHAELSEX ABUSE MINOR: HOUSE/FAMHELD AT CCDC
10/13/17MATULONIS, WAYNE MICHAELSEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
10/13/17NULL, SHAWN EDWARDDISTURB THE PEACERELEASED-UNSECURED BOND
10/13/17NULL, SHAWN EDWARDHARASS; A COURSE OF CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
10/13/17NULL, SHAWN EDWARDDISTURB PEACE - LOUD NOISERELEASED-UNSECURED BOND
10/13/17SMITH, JOSHUA JACOB EUGENECDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/13/17SMITH, JOSHUA JACOB EUGENECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT 
10/13/17SMITH, JOSHUA JACOB EUGENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/13/17SMITH, JOSHUA JACOB EUGENECDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/13/17WOLFORD, SCOTT WAYNEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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