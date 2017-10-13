Daily arrest report for October 12, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/12/17BASSLER, JESSICA LYNNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/17BASSLER, JESSICA LYNNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/17BASSLER, JESSICA LYNNDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/17BASSLER, JESSICA LYNNDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/17BASSLER, JESSICA LYNNDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/17BASSLER, JESSICA LYNNNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/17BUNDY, GARRETT EVAN LIAMVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
10/12/17DELUCA, ANTHONY SCOTTCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
10/12/17GARRETT, KEONTE LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
10/12/17GARRETT, KEONTE LEECDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/12/17GARRETT, KEONTE LEECDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
10/12/17JONES, FREDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
10/12/17MCCLEAN, KENDALL ERVINFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
10/12/17ROBINSON, KRISTEN ASHLEYASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/17SNOOK, WILLIAM LEEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/17SNOOK, WILLIAM LEEFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/12/17SNOOK, WILLIAM LEEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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