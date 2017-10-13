Daily arrest report for October 12, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/12/17
|BASSLER, JESSICA LYNN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/17
|BASSLER, JESSICA LYNN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/17
|BASSLER, JESSICA LYNN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/17
|BASSLER, JESSICA LYNN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/17
|BASSLER, JESSICA LYNN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/17
|BASSLER, JESSICA LYNN
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/17
|BUNDY, GARRETT EVAN LIAM
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|10/12/17
|DELUCA, ANTHONY SCOTT
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/12/17
|GARRETT, KEONTE LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|10/12/17
|GARRETT, KEONTE LEE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/12/17
|GARRETT, KEONTE LEE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|10/12/17
|JONES, FRED
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|10/12/17
|MCCLEAN, KENDALL ERVIN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|10/12/17
|ROBINSON, KRISTEN ASHLEY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/17
|SNOOK, WILLIAM LEE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/17
|SNOOK, WILLIAM LEE
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/12/17
|SNOOK, WILLIAM LEE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE