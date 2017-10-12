Daily arrest report for October 11, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/11/17ALSTAD, KENDALL GABRIELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/11/17BITTO, TARA NICOLEFAILURE TO COMPLYHELD ON MULTIPLE ARRESTS
10/11/17BRANNAM, CRYSTAL RAEFAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMANDRELEASED TO OTHER AGENCY
10/11/17BRANNAM, CRYSTAL RAEDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED TO OTHER AGENCY
10/11/17BRANNAM, CRYSTAL RAEDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED TO OTHER AGENCY
10/11/17BRANNAM, CRYSTAL RAEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED TO OTHER AGENCY
10/11/17DEFELIPPO, KRISTEN DARLENEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/11/17DELUCA, ANTHONY SCOTTINTOXICATED PUBLIC DISTURBHELD AT CCDC
10/11/17EKEH, GABRIEL OFFIAHFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
10/11/17GONZALEZ, LUIS ALEJANDROMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-UNSECURED BOND
10/11/17GONZALEZ, LUIS ALEJANDROTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-UNSECURED BOND
10/11/17HARRIS, DELONTAICONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
10/11/17HARRIS, DELONTAICONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
10/11/17HUNTER, JAMES FREDERICK JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
10/11/17LATTA, SHANNON CHRISTINECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/11/17MCCLEAN, KENDALL ERVINTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
10/11/17NOEL, GARY DUANECONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
10/11/17RUSSOMANNO, ALYSSAFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
10/11/17RUSSOMANNO, ALYSSAFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
10/11/17RUSSOMANNO, ALYSSAFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
10/11/17SECODA, JOSEPH BERNARDFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME 
10/11/17SECODA, JOSEPH BERNARDRECKLESS ENDANGERMENT 
10/11/17SECODA, JOSEPH BERNARDASSAULT-SECOND DEGREE 
10/11/17SECODA, JOSEPH BERNARDASSAULT-FIRST DEGREE 
10/11/17SHIFFLETT, BRADLEY WILLTHEFT-SCHEME: LESS $1000HELD AT CCDC
10/11/17SHIFFLETT, BRADLEY WILLMAL DESTR PROP VALUE +500HELD AT CCDC
10/11/17SHIFFLETT, BRADLEY WILLBURG-1ST DEG/FORCE-RESIDENCEHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
63°