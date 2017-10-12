Daily arrest report for October 11, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/11/17
|ALSTAD, KENDALL GABRIEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/11/17
|BITTO, TARA NICOLE
|FAILURE TO COMPLY
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|10/11/17
|BRANNAM, CRYSTAL RAE
|FAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMAND
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|10/11/17
|BRANNAM, CRYSTAL RAE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|10/11/17
|BRANNAM, CRYSTAL RAE
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|10/11/17
|BRANNAM, CRYSTAL RAE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|10/11/17
|DEFELIPPO, KRISTEN DARLENE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/11/17
|DELUCA, ANTHONY SCOTT
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|HELD AT CCDC
|10/11/17
|EKEH, GABRIEL OFFIAH
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|10/11/17
|GONZALEZ, LUIS ALEJANDRO
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/11/17
|GONZALEZ, LUIS ALEJANDRO
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/11/17
|HARRIS, DELONTAI
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/11/17
|HARRIS, DELONTAI
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/11/17
|HUNTER, JAMES FREDERICK JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|10/11/17
|LATTA, SHANNON CHRISTINE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/11/17
|MCCLEAN, KENDALL ERVIN
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|10/11/17
|NOEL, GARY DUANE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|10/11/17
|RUSSOMANNO, ALYSSA
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|10/11/17
|RUSSOMANNO, ALYSSA
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|10/11/17
|RUSSOMANNO, ALYSSA
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|10/11/17
|SECODA, JOSEPH BERNARD
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|10/11/17
|SECODA, JOSEPH BERNARD
|RECKLESS ENDANGERMENT
|10/11/17
|SECODA, JOSEPH BERNARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|10/11/17
|SECODA, JOSEPH BERNARD
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|10/11/17
|SHIFFLETT, BRADLEY WILL
|THEFT-SCHEME: LESS $1000
|HELD AT CCDC
|10/11/17
|SHIFFLETT, BRADLEY WILL
|MAL DESTR PROP VALUE +500
|HELD AT CCDC
|10/11/17
|SHIFFLETT, BRADLEY WILL
|BURG-1ST DEG/FORCE-RESIDENCE
|HELD AT CCDC