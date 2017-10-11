Daily arrest report for October 10, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/10/17GONZALEZ, LUIS ALEJANDROTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/10/17GONZALEZ, LUIS ALEJANDROMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/10/17GONZALEZ, LUIS ALEJANDROMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/10/17GONZALEZ, LUIS ALEJANDROFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
10/10/17GREENWALT, BRADLEY HARMONDRIVING ON REVOKED LICENSEHELD AT CCDC
10/10/17HARMER, ALAN JAMESDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
10/10/17RUSSOMANNO, ALYSSATHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000 
10/10/17RUSSOMANNO, ALYSSAMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING 
10/10/17WHITE, ASHLEY MICHELLECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
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