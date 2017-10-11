Daily arrest report for October 10, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|10/10/17
|GONZALEZ, LUIS ALEJANDRO
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/10/17
|GONZALEZ, LUIS ALEJANDRO
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/10/17
|GONZALEZ, LUIS ALEJANDRO
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|10/10/17
|GONZALEZ, LUIS ALEJANDRO
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|10/10/17
|GREENWALT, BRADLEY HARMON
|DRIVING ON REVOKED LICENSE
|HELD AT CCDC
|10/10/17
|HARMER, ALAN JAMES
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|10/10/17
|RUSSOMANNO, ALYSSA
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|10/10/17
|RUSSOMANNO, ALYSSA
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|10/10/17
|WHITE, ASHLEY MICHELLE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND