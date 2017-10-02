Daily arrest report for October 1, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
10/1/17GAITHER, BENJAMIN MATLOCKDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/1/17GAITHER, BENJAMIN MATLOCKDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/1/17GAITHER, BENJAMIN MATLOCKDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/1/17GRIVAKIS, ANTHONY CONSTANTINEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/1/17GRIVAKIS, ANTHONY CONSTANTINEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/1/17GRIVAKIS, ANTHONY CONSTANTINEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/1/17GRIVAKIS, ANTHONY CONSTANTINEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/1/17HERNANDEZ, MARCOS MIGUELCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/1/17HERNANDEZ, MARCOS MIGUELCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
10/1/17PAJAK, MILTON JOHNVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
48°