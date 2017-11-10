Daily arrest report for November 9, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/9/17BECRAFT, MICHELLEESCAPE - SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/9/17BROWN, VINCENT MICHAELFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
11/9/17CONLEY, JAMES KEMPERVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/9/17HANSON, DAVID CLAYTONFALSE IMPRISONMENT 
11/9/17HANSON, DAVID CLAYTONASSAULT-SECOND DEGREE 
11/9/17HOOPER, BLISS GARLANDRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
11/9/17HOOPER, BLISS GARLANDTELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSHELD AT CCDC
11/9/17HOOPER, BLISS GARLANDHARASS; A COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
11/9/17HYER, KATHERINE HOLLANDDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
11/9/17JOLLY, STEPHEN WAYNE JRCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
11/9/17RAINES, CHRISTOPHER LEEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
11/9/17RAINES, CHRISTOPHER LEEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
11/9/17WITHERSPOON, RICHARD NICHOLASFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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