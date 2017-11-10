Daily arrest report for November 9, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/9/17
|BECRAFT, MICHELLE
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/9/17
|BROWN, VINCENT MICHAEL
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|11/9/17
|CONLEY, JAMES KEMPER
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/9/17
|HANSON, DAVID CLAYTON
|FALSE IMPRISONMENT
|11/9/17
|HANSON, DAVID CLAYTON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|11/9/17
|HOOPER, BLISS GARLAND
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|11/9/17
|HOOPER, BLISS GARLAND
|TELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLS
|HELD AT CCDC
|11/9/17
|HOOPER, BLISS GARLAND
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|11/9/17
|HYER, KATHERINE HOLLAND
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|11/9/17
|JOLLY, STEPHEN WAYNE JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/9/17
|RAINES, CHRISTOPHER LEE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|11/9/17
|RAINES, CHRISTOPHER LEE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|11/9/17
|WITHERSPOON, RICHARD NICHOLAS
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC