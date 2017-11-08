Daily arrest report for November 7, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/7/17BROWN, AMBER JEANCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
11/7/17CATAPANO, JOSEPH JAMES CHARLESMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/7/17COLE, IRBY CICEROFAIL OF VEH DRIVER IN ACC TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF DAMRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/7/17COLE, IRBY CICEROFAILURE OF VEH.DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED DAMAGE ACC.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/7/17COLE, IRBY CICERODRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/7/17COLE, IRBY CICERODRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/7/17GAREY, BRIAN ALENTHEFT-SCHEME: LESS $1000HELD AT CCDC
11/7/17GAREY, BRIAN ALENCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/7/17HAUGAN, MICHAEL DUNCANDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS 
11/7/17HAUGAN, MICHAEL DUNCANDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL 
11/7/17MULLEN, RYAN TANNER JEE LUNASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/7/17STAYMATES, LINDSAY RENEEPEACE ORDER:FAIL TO COMPLYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
43°