Daily arrest report for November 7, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/7/17
|BROWN, AMBER JEAN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/7/17
|CATAPANO, JOSEPH JAMES CHARLES
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/7/17
|COLE, IRBY CICERO
|FAIL OF VEH DRIVER IN ACC TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF DAM
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/7/17
|COLE, IRBY CICERO
|FAILURE OF VEH.DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED DAMAGE ACC.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/7/17
|COLE, IRBY CICERO
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/7/17
|COLE, IRBY CICERO
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/7/17
|GAREY, BRIAN ALEN
|THEFT-SCHEME: LESS $1000
|HELD AT CCDC
|11/7/17
|GAREY, BRIAN ALEN
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/7/17
|HAUGAN, MICHAEL DUNCAN
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|11/7/17
|HAUGAN, MICHAEL DUNCAN
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|11/7/17
|MULLEN, RYAN TANNER JEE LUN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/7/17
|STAYMATES, LINDSAY RENEE
|PEACE ORDER:FAIL TO COMPLY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE