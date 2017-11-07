Daily arrest report for November 6, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/6/17CAHILL, BRANDON MITCHELLCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/6/17CAHILL, BRANDON MITCHELLVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/6/17CAHILL, BRANDON MITCHELLVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/6/17CUMMINGS, JESSE FRANK SRTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
11/6/17CUMMINGS, JESSE FRANK SRMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
11/6/17CUMMINGS, JESSE FRANK SRBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTRELEASED-UNSECURED BOND
11/6/17CUMMINGS, JESSE FRANK SRBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALRELEASED-UNSECURED BOND
11/6/17GARRETT, WILBUR EDGAR JRCONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/6/17LUBY, WAYNEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/6/17WAGAMAN, COLBY EDWARDCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/6/17WIRTS, BRIAN SCOTT JRBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
11/6/17WIRTS, BRIAN SCOTT JRHOME INVASIONHELD AT CCDC
11/6/17WIRTS, BRIAN SCOTT JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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