Daily arrest report for November 6, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/6/17
|CAHILL, BRANDON MITCHELL
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/6/17
|CAHILL, BRANDON MITCHELL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/6/17
|CAHILL, BRANDON MITCHELL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/6/17
|CUMMINGS, JESSE FRANK SR
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/6/17
|CUMMINGS, JESSE FRANK SR
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/6/17
|CUMMINGS, JESSE FRANK SR
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/6/17
|CUMMINGS, JESSE FRANK SR
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/6/17
|GARRETT, WILBUR EDGAR JR
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/6/17
|LUBY, WAYNE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/6/17
|WAGAMAN, COLBY EDWARD
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/6/17
|WIRTS, BRIAN SCOTT JR
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|11/6/17
|WIRTS, BRIAN SCOTT JR
|HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|11/6/17
|WIRTS, BRIAN SCOTT JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC