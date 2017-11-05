Daily arrest report for November 4, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/4/17COOPER, TRAVIS LACOUNTCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE 
11/4/17COOPER, TRAVIS LACOUNTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
11/4/17COOPER, TRAVIS LACOUNTPOSSESS/ISSUE FORGED CURRENCY 
11/4/17COOPER, TRAVIS LACOUNTDRIVING VEH ON HWY W/O CURRENT REG PLATES/VALID TABS 
11/4/17COOPER, TRAVIS LACOUNTDRIVING WITHOUT LICENSE 
11/4/17COOPER, TRAVIS LACOUNTDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV 
11/4/17COOPER, TRAVIS LACOUNTDRIVING ON REVOKED LIC & PRIV 
11/4/17JOHNSON, PERRY STANFORDPOSSESS/ISSUE FORGED CURRENCY 
11/4/17JOHNSON, PERRY STANFORDTHEFT LESS THAN $100.00 
11/4/17KELLEY, GABRIEL LUCASVIOLATE EXPARTE/PROT ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/4/17NULL, SHAWN EDWARDHARASS; A COURSE OF CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
11/4/17NULL, SHAWN EDWARDDISTURB THE PEACERELEASED-UNSECURED BOND
11/4/17REILLY, JOHN MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/4/17RIFFEY, KEVIN WAYNECONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/4/17STEAD, JONATHAN MICHAELVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
11/4/17WIRTS, BRIAN SCOTT JRVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
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