Daily arrest report for November 4, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/4/17
|COOPER, TRAVIS LACOUNT
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|11/4/17
|COOPER, TRAVIS LACOUNT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|11/4/17
|COOPER, TRAVIS LACOUNT
|POSSESS/ISSUE FORGED CURRENCY
|11/4/17
|COOPER, TRAVIS LACOUNT
|DRIVING VEH ON HWY W/O CURRENT REG PLATES/VALID TABS
|11/4/17
|COOPER, TRAVIS LACOUNT
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|11/4/17
|COOPER, TRAVIS LACOUNT
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|11/4/17
|COOPER, TRAVIS LACOUNT
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|11/4/17
|JOHNSON, PERRY STANFORD
|POSSESS/ISSUE FORGED CURRENCY
|11/4/17
|JOHNSON, PERRY STANFORD
|THEFT LESS THAN $100.00
|11/4/17
|KELLEY, GABRIEL LUCAS
|VIOLATE EXPARTE/PROT ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/4/17
|NULL, SHAWN EDWARD
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/4/17
|NULL, SHAWN EDWARD
|DISTURB THE PEACE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/4/17
|REILLY, JOHN MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/4/17
|RIFFEY, KEVIN WAYNE
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/4/17
|STEAD, JONATHAN MICHAEL
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|11/4/17
|WIRTS, BRIAN SCOTT JR
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC