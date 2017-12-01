Daily arrest report for November 30, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/30/17ANTHONY, MICHAEL ALLENDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
11/30/17JOFFE, SAMUEL ALEXANDERDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
11/30/17JOFFE, SAMUEL ALEXANDERFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/30/17KICAS, KEVIN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/30/17KICAS, KEVIN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/30/17KICAS, KEVIN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/30/17NEAL, EUGENE JOSEPHCON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
11/30/17NEAL, EUGENE JOSEPHCON-ROBBERYHELD AT CCDC
11/30/17NEAL, EUGENE JOSEPHCON-ARMED ROBBERYHELD AT CCDC
11/30/17NEAL, EUGENE JOSEPHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
11/30/17NEAL, EUGENE JOSEPHASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/30/17NEAL, EUGENE JOSEPHASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/30/17NEAL, EUGENE JOSEPHROBBERYHELD AT CCDC
11/30/17NEAL, EUGENE JOSEPHARMED ROBBERYHELD AT CCDC
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