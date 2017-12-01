Daily arrest report for November 30, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/30/17
|ANTHONY, MICHAEL ALLEN
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|11/30/17
|JOFFE, SAMUEL ALEXANDER
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|11/30/17
|JOFFE, SAMUEL ALEXANDER
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/30/17
|KICAS, KEVIN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/30/17
|KICAS, KEVIN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/30/17
|KICAS, KEVIN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/30/17
|NEAL, EUGENE JOSEPH
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|11/30/17
|NEAL, EUGENE JOSEPH
|CON-ROBBERY
|HELD AT CCDC
|11/30/17
|NEAL, EUGENE JOSEPH
|CON-ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|11/30/17
|NEAL, EUGENE JOSEPH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|11/30/17
|NEAL, EUGENE JOSEPH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/30/17
|NEAL, EUGENE JOSEPH
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/30/17
|NEAL, EUGENE JOSEPH
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|11/30/17
|NEAL, EUGENE JOSEPH
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC