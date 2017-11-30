Daily arrest report for November 29, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/29/17DAY, BRENT BRYANTESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD AT CCDC
11/29/17GATES, DAVID KASEYCDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+ 
11/29/17HOWER, KYLE JAMESCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/29/17HOWER, KYLE JAMESCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/29/17HOWER, KYLE JAMESCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/29/17JONES, PRESTON WADEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/29/17LOMAX, TODD ERINATTEMPT - THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000 
11/29/17LOMAX, TODD ERINCONSPIRE - THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000 
11/29/17LOMAX, TODD ERINATTEMPT - THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000 
11/29/17LOMAX, TODD ERINTHEFT LESS THAN $100.00 
11/29/17LOMAX, TODD ERINCON-ROGUE AND VAGABOND 
11/29/17LOMAX, TODD ERINCON-THEFT LESS THAN $100.00 
11/29/17LOMAX, TODD ERINTHEFT LESS THAN $100.00 
11/29/17LOMAX, TODD ERINVIOLATION OF PROBATION 
11/29/17LOMAX, TODD ERINFAILURE TO APPEAR 
11/29/17LOMAX, TODD ERINVIOLATION OF PROBATION 
11/29/17PROZESKY, DONALD PAULASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/29/17RICE, ROCKYCONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERSRELEASED ON BOND
11/29/17SHAHAN, GARYFUGITIVE FROM JUSTICEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
11/29/17SHAPIRO, DOUGLASS SCOTTTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
11/29/17SMITH, JACOB MICHAELVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
11/29/17ZEPP, DAVID LEEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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