Daily arrest report for November 29, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/29/17
|DAY, BRENT BRYANT
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD AT CCDC
|11/29/17
|GATES, DAVID KASEY
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|11/29/17
|HOWER, KYLE JAMES
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/29/17
|HOWER, KYLE JAMES
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/29/17
|HOWER, KYLE JAMES
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/29/17
|JONES, PRESTON WADE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/29/17
|LOMAX, TODD ERIN
|ATTEMPT - THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|11/29/17
|LOMAX, TODD ERIN
|CONSPIRE - THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|11/29/17
|LOMAX, TODD ERIN
|ATTEMPT - THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|11/29/17
|LOMAX, TODD ERIN
|THEFT LESS THAN $100.00
|11/29/17
|LOMAX, TODD ERIN
|CON-ROGUE AND VAGABOND
|11/29/17
|LOMAX, TODD ERIN
|CON-THEFT LESS THAN $100.00
|11/29/17
|LOMAX, TODD ERIN
|THEFT LESS THAN $100.00
|11/29/17
|LOMAX, TODD ERIN
|VIOLATION OF PROBATION
|11/29/17
|LOMAX, TODD ERIN
|FAILURE TO APPEAR
|11/29/17
|LOMAX, TODD ERIN
|VIOLATION OF PROBATION
|11/29/17
|PROZESKY, DONALD PAUL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/29/17
|RICE, ROCKY
|CONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS
|RELEASED ON BOND
|11/29/17
|SHAHAN, GARY
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|11/29/17
|SHAPIRO, DOUGLASS SCOTT
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|11/29/17
|SMITH, JACOB MICHAEL
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|11/29/17
|ZEPP, DAVID LEE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC