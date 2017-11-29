Daily arrest report for November 28, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/28/17BRABHAM, JAMES THOMASDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
11/28/17BRABHAM, JAMES THOMASVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
11/28/17DODSON, DARRICK ANDRECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/17EAGLE, SHERMAN ANDREWTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
11/28/17EATON, MARQUEZ TAMORDRIVING WITHOUT LICENSE 
11/28/17EATON, MARQUEZ TAMORDRIVING ON REVOKED LIC & PRIV 
11/28/17EYLER, JODY LEETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
11/28/17HAMPTON, SKYLAR MICHAELFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
11/28/17KNISLEY, TAYLOR SCOTTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/17KNISLEY, TAYLOR SCOTTCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/17KNISLEY, TAYLOR SCOTTCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/17KNISLEY, TAYLOR SCOTTCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/17KNISLEY, TAYLOR SCOTTCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/17KNISLEY, TAYLOR SCOTTDANGEROUS WEAPON: CONCEALRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/17KNISLEY, TAYLOR SCOTTDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/17KNISLEY, TAYLOR SCOTTDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/28/17LOOPER, PATRICIA MARIEARSON/THREATHELD AT CCDC
11/28/17LOPEZ, DIEGO ALBRADOMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
11/28/17LOPEZ, DIEGO ALBRADOASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/28/17LOPEZ, DIEGO ALBRADOASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/28/17SCHWING, CHRISTOPHER AARONVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
11/28/17SCHWING, CHRISTOPHER AARONVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
11/28/17SHAHAN, GARYTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
11/28/17SHAHAN, GARYMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
11/28/17SMITH, KEITH ALANVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
11/28/17STARR, COREY AUSTINCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
48°