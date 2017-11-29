Daily arrest report for November 28, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/28/17
|BRABHAM, JAMES THOMAS
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|11/28/17
|BRABHAM, JAMES THOMAS
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|11/28/17
|DODSON, DARRICK ANDRE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/17
|EAGLE, SHERMAN ANDREW
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|11/28/17
|EATON, MARQUEZ TAMOR
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|11/28/17
|EATON, MARQUEZ TAMOR
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|11/28/17
|EYLER, JODY LEE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|11/28/17
|HAMPTON, SKYLAR MICHAEL
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|11/28/17
|KNISLEY, TAYLOR SCOTT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/17
|KNISLEY, TAYLOR SCOTT
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/17
|KNISLEY, TAYLOR SCOTT
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/17
|KNISLEY, TAYLOR SCOTT
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/17
|KNISLEY, TAYLOR SCOTT
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/17
|KNISLEY, TAYLOR SCOTT
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/17
|KNISLEY, TAYLOR SCOTT
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/17
|KNISLEY, TAYLOR SCOTT
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/28/17
|LOOPER, PATRICIA MARIE
|ARSON/THREAT
|HELD AT CCDC
|11/28/17
|LOPEZ, DIEGO ALBRADO
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|11/28/17
|LOPEZ, DIEGO ALBRADO
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/28/17
|LOPEZ, DIEGO ALBRADO
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/28/17
|SCHWING, CHRISTOPHER AARON
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|11/28/17
|SCHWING, CHRISTOPHER AARON
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|11/28/17
|SHAHAN, GARY
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|11/28/17
|SHAHAN, GARY
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|11/28/17
|SMITH, KEITH ALAN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|11/28/17
|STARR, COREY AUSTIN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND