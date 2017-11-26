Daily arrest report for November 24, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/24/17BAUER, NICHOLAS JAMESDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/24/17BAUER, NICHOLAS JAMESDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/24/17BLASSINO, PABLO ANTONIOTRESPASS- PEEPING TOM 
11/24/17BLASSINO, PABLO ANTONIOPEEPING TOM 
11/24/17GOODMAN, THOMAS WESLEYVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
11/24/17MELLO, KATHRYN COLLEENDRIVING WHILE IMPARIED BY ALCOHOL WHILE TRANSPORTING A MINORRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/24/17MELLO, KATHRYN COLLEENDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/24/17MELLO, KATHRYN COLLEENDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/24/17MELLO, KATHRYN COLLEENDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/24/17PRIMO, BRYAN LANCETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/24/17SEALOVER, MELISSA LYNNTHEFT-SCHEME: LESS $1000HELD AT CCDC
11/24/17YUNUSOV, FARMANDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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