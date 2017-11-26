Daily arrest report for November 24, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/24/17
|BAUER, NICHOLAS JAMES
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/24/17
|BAUER, NICHOLAS JAMES
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/24/17
|BLASSINO, PABLO ANTONIO
|TRESPASS- PEEPING TOM
|11/24/17
|BLASSINO, PABLO ANTONIO
|PEEPING TOM
|11/24/17
|GOODMAN, THOMAS WESLEY
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|11/24/17
|MELLO, KATHRYN COLLEEN
|DRIVING WHILE IMPARIED BY ALCOHOL WHILE TRANSPORTING A MINOR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/24/17
|MELLO, KATHRYN COLLEEN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/24/17
|MELLO, KATHRYN COLLEEN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/24/17
|MELLO, KATHRYN COLLEEN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/24/17
|PRIMO, BRYAN LANCE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/24/17
|SEALOVER, MELISSA LYNN
|THEFT-SCHEME: LESS $1000
|HELD AT CCDC
|11/24/17
|YUNUSOV, FARMAN
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC