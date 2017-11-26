Daily arrest report for November 23, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/23/17RIVERA-ALVAREZ, KAY LYNNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/23/17RIVERA-ALVAREZ, KAY LYNNDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/23/17RIVERA-ALVAREZ, KAY LYNNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/23/17RIVERA-ALVAREZ, KAY LYNNATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/23/17BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SRDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
11/23/17BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
11/23/17HARROD, ROBERT CLIFTON IIIVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
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