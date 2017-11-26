Daily arrest report for November 23, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/23/17
|RIVERA-ALVAREZ, KAY LYNN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/23/17
|RIVERA-ALVAREZ, KAY LYNN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/23/17
|RIVERA-ALVAREZ, KAY LYNN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/23/17
|RIVERA-ALVAREZ, KAY LYNN
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/23/17
|BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SR
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/23/17
|BRANCH, MICHAEL LAWRENCE SR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/23/17
|HARROD, ROBERT CLIFTON III
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND