Daily arrest report for November 22, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/22/17ADAMS, HARRY THOMASCONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/22/17CAHILL, BRANDON MITCHELLELECTRONIC MAIL HARASSHELD AT CCDC
11/22/17CAHILL, BRANDON MITCHELLHARASS; A COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
11/22/17CAHILL, BRANDON MITCHELLBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
11/22/17CAHILL, BRANDON MITCHELLBURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
11/22/17CAHILL, BRANDON MITCHELLASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/22/17CAHILL, BRANDON MITCHELLASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/22/17CAHILL, BRANDON MITCHELLHOME INVASIONHELD AT CCDC
11/22/17MILLER, CRYSTAL ANNDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSHELD AT CCDC
11/22/17MILLER, CRYSTAL ANNDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLHELD AT CCDC
11/22/17MILLER, CRYSTAL ANNDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
11/22/17MILLER, CRYSTAL ANNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
11/22/17MILLER, CRYSTAL ANNDANGEROUS WEAPON: CONCEALHELD AT CCDC
11/22/17MILLER, CRYSTAL ANNDANGEROUS WEAPON: CONCEALHELD AT CCDC
11/22/17MORRALL, BENJAMIN EDWARDVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
11/22/17NELSON, PATRICK JAMES MICHAELDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
11/22/17THOMAS, RYE JOSEPHATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPHELD AT CCDC
11/22/17ZOLLARS, ANIELA RHIANNONCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
11/22/17ZOLLARS, ANIELA RHIANNONCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
11/22/17ZOLLARS, ANIELA RHIANNONFAKE CDS: DIST/POSSESS WITH INTENT DISTRIBUTE 
11/22/17ZOLLARS, ANIELA RHIANNONCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
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