Daily arrest report for November 22, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/22/17
|ADAMS, HARRY THOMAS
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/22/17
|CAHILL, BRANDON MITCHELL
|ELECTRONIC MAIL HARASS
|HELD AT CCDC
|11/22/17
|CAHILL, BRANDON MITCHELL
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|11/22/17
|CAHILL, BRANDON MITCHELL
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|11/22/17
|CAHILL, BRANDON MITCHELL
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/22/17
|CAHILL, BRANDON MITCHELL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/22/17
|CAHILL, BRANDON MITCHELL
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/22/17
|CAHILL, BRANDON MITCHELL
|HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|11/22/17
|MILLER, CRYSTAL ANN
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|HELD AT CCDC
|11/22/17
|MILLER, CRYSTAL ANN
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|11/22/17
|MILLER, CRYSTAL ANN
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|11/22/17
|MILLER, CRYSTAL ANN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|11/22/17
|MILLER, CRYSTAL ANN
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|HELD AT CCDC
|11/22/17
|MILLER, CRYSTAL ANN
|DANGEROUS WEAPON: CONCEAL
|HELD AT CCDC
|11/22/17
|MORRALL, BENJAMIN EDWARD
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|11/22/17
|NELSON, PATRICK JAMES MICHAEL
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|11/22/17
|THOMAS, RYE JOSEPH
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|11/22/17
|ZOLLARS, ANIELA RHIANNON
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|11/22/17
|ZOLLARS, ANIELA RHIANNON
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|11/22/17
|ZOLLARS, ANIELA RHIANNON
|FAKE CDS: DIST/POSSESS WITH INTENT DISTRIBUTE
|11/22/17
|ZOLLARS, ANIELA RHIANNON
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE