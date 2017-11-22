Daily arrest report for November 21, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/21/17EBAUGH, DUSTIN WESLEYFALSE/MISLEADING INFO FRAUD +$300HELD AT CCDC
11/21/17GREEN, TRAVIS TAYLORASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
11/21/17GRIMES, DONALD JESSEOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERHELD AT CCDC
11/21/17GRIMES, DONALD JESSECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
11/21/17GRIMES, DONALD JESSEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/21/17GRIMES, DONALD JESSERESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
11/21/17GRIMES, DONALD JESSEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
11/21/17GRIMES, DONALD JESSETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
11/21/17GRIMES, DONALD JESSEDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
11/21/17HARPSTER, CORY JASONCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/21/17HARRIS, CHRISTINE KATHRYNCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/21/17KEYS, LISA MARIEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/21/17KEYS, LISA MARIEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/21/17KEYS, LISA MARIEINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/21/17MITCHELL, PATRICK STEFANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
11/21/17RILL, RODNEY ALAN JRVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
11/21/17WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWECONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
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