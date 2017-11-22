Daily arrest report for November 21, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/21/17
|EBAUGH, DUSTIN WESLEY
|FALSE/MISLEADING INFO FRAUD +$300
|HELD AT CCDC
|11/21/17
|GREEN, TRAVIS TAYLOR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/21/17
|GRIMES, DONALD JESSE
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|11/21/17
|GRIMES, DONALD JESSE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|11/21/17
|GRIMES, DONALD JESSE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/21/17
|GRIMES, DONALD JESSE
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|11/21/17
|GRIMES, DONALD JESSE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|11/21/17
|GRIMES, DONALD JESSE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|11/21/17
|GRIMES, DONALD JESSE
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|11/21/17
|HARPSTER, CORY JASON
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/21/17
|HARRIS, CHRISTINE KATHRYN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/21/17
|KEYS, LISA MARIE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/21/17
|KEYS, LISA MARIE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/21/17
|KEYS, LISA MARIE
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/21/17
|MITCHELL, PATRICK STEFAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|11/21/17
|RILL, RODNEY ALAN JR
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|11/21/17
|WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWE
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC