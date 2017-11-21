Daily arrest report for November 21, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

NameStatute DescDisposition
GIBSON, JACOB ETHANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
KNISELY, JAMES RYANCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
KNISELY, JAMES RYANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
KNISELY, JAMES RYANASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
KNISELY, JAMES RYANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
LAUER, BRADY MONTANAFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
RICKETTS, CRAIG MICHAELTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
RICKETTS, CRAIG MICHAELTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
RICKETTS, CRAIG MICHAELTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
RICKETTS, CRAIG MICHAELTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
SUAREZ, KYLEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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