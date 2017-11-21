Daily arrest report for November 21, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|GIBSON, JACOB ETHAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|KNISELY, JAMES RYAN
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|KNISELY, JAMES RYAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|KNISELY, JAMES RYAN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|KNISELY, JAMES RYAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|LAUER, BRADY MONTANA
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|RICKETTS, CRAIG MICHAEL
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|RICKETTS, CRAIG MICHAEL
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|RICKETTS, CRAIG MICHAEL
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|RICKETTS, CRAIG MICHAEL
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|SUAREZ, KYLE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC