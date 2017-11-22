Daily arrest report for November 20, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/20/17GIBSON, JACOB ETHANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
11/20/17KNISELY, JAMES RYANCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
11/20/17KNISELY, JAMES RYANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/20/17KNISELY, JAMES RYANASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/20/17KNISELY, JAMES RYANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/20/17LAUER, BRADY MONTANAFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/20/17RICKETTS, CRAIG MICHAELTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
11/20/17RICKETTS, CRAIG MICHAELTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
11/20/17RICKETTS, CRAIG MICHAELTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
11/20/17RICKETTS, CRAIG MICHAELTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
11/20/17SUAREZ, KYLEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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