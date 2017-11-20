Daily arrest report for November 19, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/19/17GARLAND, JOSEPH KEVINVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/19/17SLEMAKER, BRUCE ALLENFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/19/17SMITH, JACOB MICHAELWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC
11/19/17SMITH, JACOB MICHAELTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
11/19/17SMITH, JACOB MICHAELREGULATED FIREARM STOLEN - POSSESS/SELL/TRANSFER/DISPOSE OFHELD AT CCDC
11/19/17SMITH, JACOB MICHAELPOSSESS REGULATED FIREARM BEING UNDER 21HELD AT CCDC
11/19/17SMITH, JACOB MICHAELHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCHELD AT CCDC
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