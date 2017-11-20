Daily arrest report for November 19, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/19/17
|GARLAND, JOSEPH KEVIN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/19/17
|SLEMAKER, BRUCE ALLEN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/19/17
|SMITH, JACOB MICHAEL
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|11/19/17
|SMITH, JACOB MICHAEL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|11/19/17
|SMITH, JACOB MICHAEL
|REGULATED FIREARM STOLEN - POSSESS/SELL/TRANSFER/DISPOSE OF
|HELD AT CCDC
|11/19/17
|SMITH, JACOB MICHAEL
|POSSESS REGULATED FIREARM BEING UNDER 21
|HELD AT CCDC
|11/19/17
|SMITH, JACOB MICHAEL
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|HELD AT CCDC