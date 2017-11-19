Daily arrest report for November 18, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/18/17HUFF, WILLIAM HARTLEYMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
11/18/17HUFF, WILLIAM HARTLEYVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
11/18/17LARSON, HOLLY MARIEDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/18/17LARSON, HOLLY MARIEDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/18/17LARSON, HOLLY MARIEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/18/17LARSON, HOLLY MARIEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/18/17RADOCI, ALLISON LEIGHVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/18/17STAHL, SARAH ASHLEYDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/18/17STAHL, SARAH ASHLEYDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/18/17STAHL, SARAH ASHLEYDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/18/17STAHL, SARAH ASHLEYNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/18/17YOUNG, JULIA ISABELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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