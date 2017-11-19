Daily arrest report for November 18, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/18/17
|HUFF, WILLIAM HARTLEY
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|11/18/17
|HUFF, WILLIAM HARTLEY
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|11/18/17
|LARSON, HOLLY MARIE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/18/17
|LARSON, HOLLY MARIE
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/18/17
|LARSON, HOLLY MARIE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/18/17
|LARSON, HOLLY MARIE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/18/17
|RADOCI, ALLISON LEIGH
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/18/17
|STAHL, SARAH ASHLEY
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/18/17
|STAHL, SARAH ASHLEY
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/18/17
|STAHL, SARAH ASHLEY
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/18/17
|STAHL, SARAH ASHLEY
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/18/17
|YOUNG, JULIA ISABEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC