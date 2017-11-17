Daily arrest report for November 16, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/16/17AMBILL, MITCHELL BRADLEYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/16/17AMBILL, MITCHELL BRADLEYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/16/17BAKER, WILLIE EUGENECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
11/16/17CARROLL, BRIAN ROBERTDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
11/16/17LOBUE, ANTONINOASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
11/16/17LOBUE, ANTONINOSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTRELEASED ON BOND
11/16/17TORRES, ALBERTO EUGENE JRCDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+RELEASED-UNSECURED BOND
11/16/17TORRES, ALBERTO EUGENE JRCOMMON NUISANCE/ADMINISTER CDSRELEASED-UNSECURED BOND
11/16/17TORRES, ALBERTO EUGENE JRCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-UNSECURED BOND
11/16/17TORRES, ALBERTO EUGENE JRTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
11/16/17TORRES, ALBERTO EUGENE JRCDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+RELEASED-UNSECURED BOND
11/16/17TORRES, ALBERTO EUGENE JRUNAUTH REMOVAL OF PROPRELEASED-UNSECURED BOND
11/16/17TORRES, ALBERTO EUGENE JRCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-UNSECURED BOND
11/16/17TORRES, ALBERTO EUGENE JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
11/16/17TORRES, ALBERTO EUGENE JR RELEASED-UNSECURED BOND
11/16/17TORRES, ALBERTO EUGENE JR RELEASED-UNSECURED BOND
11/16/17TORRES, ALBERTO EUGENE JR RELEASED-UNSECURED BOND
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