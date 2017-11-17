Daily arrest report for November 16, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/16/17
|AMBILL, MITCHELL BRADLEY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/16/17
|AMBILL, MITCHELL BRADLEY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/16/17
|BAKER, WILLIE EUGENE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/16/17
|CARROLL, BRIAN ROBERT
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|11/16/17
|LOBUE, ANTONINO
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|11/16/17
|LOBUE, ANTONINO
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|RELEASED ON BOND
|11/16/17
|TORRES, ALBERTO EUGENE JR
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/16/17
|TORRES, ALBERTO EUGENE JR
|COMMON NUISANCE/ADMINISTER CDS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/16/17
|TORRES, ALBERTO EUGENE JR
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/16/17
|TORRES, ALBERTO EUGENE JR
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/16/17
|TORRES, ALBERTO EUGENE JR
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/16/17
|TORRES, ALBERTO EUGENE JR
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/16/17
|TORRES, ALBERTO EUGENE JR
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/16/17
|TORRES, ALBERTO EUGENE JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/16/17
|TORRES, ALBERTO EUGENE JR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/16/17
|TORRES, ALBERTO EUGENE JR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/16/17
|TORRES, ALBERTO EUGENE JR
|RELEASED-UNSECURED BOND