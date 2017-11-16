Daily arrest report for November 15, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/15/17BASS, SAMUEL ODEH JRTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
11/15/17BASS, SAMUEL ODEH JRMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
11/15/17BASS, SAMUEL ODEH JRCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
11/15/17BASS, SAMUEL ODEH JRCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
11/15/17DESHESKY, GEORGE JOSEPHCONFINE UNATTENDED CHILDHELD AT CCDC
11/15/17DOW, OMAR MICHAELDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
11/15/17GRUBBS, BILLY JOEILLEGAL POSS AMMOHELD AT CCDC
11/15/17GRUBBS, BILLY JOERIFLE/SHOTGUN-POSSESSION W/FELONY CONVICTIONHELD AT CCDC
11/15/17HARMAN, RUSTY JAYCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
11/15/17JEFFERSON, KYLE CHRISTOPHERFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/15/17MERSON, DON ELLERYASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/15/17MURRAY, EMILY CHRISTINEUNAUTH REMOVAL OF PROPRELEASED ON BOND
11/15/17MURRAY, EMILY CHRISTINETHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED ON BOND
11/15/17WILL, KAYLA MARIETHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
11/15/17WILL, KAYLA MARIEVIOLATION OF PRETRIALHELD ON MULTIPLE ARRESTS
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