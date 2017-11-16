Daily arrest report for November 15, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/15/17
|BASS, SAMUEL ODEH JR
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|11/15/17
|BASS, SAMUEL ODEH JR
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|11/15/17
|BASS, SAMUEL ODEH JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|11/15/17
|BASS, SAMUEL ODEH JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|11/15/17
|DESHESKY, GEORGE JOSEPH
|CONFINE UNATTENDED CHILD
|HELD AT CCDC
|11/15/17
|DOW, OMAR MICHAEL
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|11/15/17
|GRUBBS, BILLY JOE
|ILLEGAL POSS AMMO
|HELD AT CCDC
|11/15/17
|GRUBBS, BILLY JOE
|RIFLE/SHOTGUN-POSSESSION W/FELONY CONVICTION
|HELD AT CCDC
|11/15/17
|HARMAN, RUSTY JAY
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|11/15/17
|JEFFERSON, KYLE CHRISTOPHER
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/15/17
|MERSON, DON ELLERY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/15/17
|MURRAY, EMILY CHRISTINE
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|RELEASED ON BOND
|11/15/17
|MURRAY, EMILY CHRISTINE
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED ON BOND
|11/15/17
|WILL, KAYLA MARIE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|11/15/17
|WILL, KAYLA MARIE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS