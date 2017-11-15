Daily arrest report for November 14, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/14/17
|BLEVINS, KIRSTEN MARIE
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/14/17
|BLEVINS, KIRSTEN MARIE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/14/17
|BLEVINS, KIRSTEN MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/14/17
|BLEVINS, KIRSTEN MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/14/17
|COLEMAN-BEY, SEAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/14/17
|DUNSTON, CORTEZ NORELL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|11/14/17
|GAINES, KIMBERLY LAUREN
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|11/14/17
|JOHNSON, DANNY OTERO
|ASSAULT SECOND DEGREE/DOC EMPLOYEE ETC.
|HELD AT CCDC
|11/14/17
|JOHNSON, MAURICE JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/14/17
|KESSLER, CHRISTOPHER MICHAEL
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|11/14/17
|KESSLER, CHRISTOPHER MICHAEL
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD AT CCDC
|11/14/17
|KESSLER, CHRISTOPHER MICHAEL
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|11/14/17
|KESSLER, CHRISTOPHER MICHAEL
|ATT-CRDT CRD/ANTHR CHG L/T $100
|HELD AT CCDC
|11/14/17
|KLUNK, KEITH ROBERT JR
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/14/17
|LECUYER, DAWN MARIE
|FAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURT
|HELD AT CCDC
|11/14/17
|MARTIN, JEWELS ADRIAN KIPP BRANT
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/14/17
|MARTIN, JEWELS ADRIAN KIPP BRANT
|ASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/14/17
|MARTIN, JEWELS ADRIAN KIPP BRANT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/14/17
|REESE, GARRETT SCOTT
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|11/14/17
|WIRTS, BRIAN SCOTT JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/14/17
|WISHON, JEREMY LEE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|11/14/17
|WISHON, JEREMY LEE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND