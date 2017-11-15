Daily arrest report for November 14, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/14/17BLEVINS, KIRSTEN MARIETHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
11/14/17BLEVINS, KIRSTEN MARIECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
11/14/17BLEVINS, KIRSTEN MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
11/14/17BLEVINS, KIRSTEN MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
11/14/17COLEMAN-BEY, SEANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/14/17DUNSTON, CORTEZ NORELLFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
11/14/17GAINES, KIMBERLY LAURENTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
11/14/17JOHNSON, DANNY OTEROASSAULT SECOND DEGREE/DOC EMPLOYEE ETC.HELD AT CCDC
11/14/17JOHNSON, MAURICE JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/14/17KESSLER, CHRISTOPHER MICHAELROBBERYHELD AT CCDC
11/14/17KESSLER, CHRISTOPHER MICHAELCREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD AT CCDC
11/14/17KESSLER, CHRISTOPHER MICHAELTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
11/14/17KESSLER, CHRISTOPHER MICHAELATT-CRDT CRD/ANTHR CHG L/T $100HELD AT CCDC
11/14/17KLUNK, KEITH ROBERT JRTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/14/17LECUYER, DAWN MARIEFAILURE TO COMPLY W/ORDER OF THE COURTHELD AT CCDC
11/14/17MARTIN, JEWELS ADRIAN KIPP BRANTRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/14/17MARTIN, JEWELS ADRIAN KIPP BRANTASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/14/17MARTIN, JEWELS ADRIAN KIPP BRANTASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/14/17REESE, GARRETT SCOTTDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
11/14/17WIRTS, BRIAN SCOTT JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/14/17WISHON, JEREMY LEETHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
11/14/17WISHON, JEREMY LEECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
45°