Daily arrest report for November 13, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/13/17
|ABBOTT, ALYSSA MARIE
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/13/17
|ABBOTT, ALYSSA MARIE
|ESCAPE-ADULT REHAB CENTER
|HELD AT CCDC
|11/13/17
|BOCCABELLA, DAVID ANDREW
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/13/17
|BOCCABELLA, DAVID ANDREW
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/13/17
|DOLLY, AMY GENNELL
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|11/13/17
|DONEY, JENNIFER MARIE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|11/13/17
|DONEY, JENNIFER MARIE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|11/13/17
|NORTHRUP, NATHAN CHRISTOPHER
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/13/17
|NORTHRUP, NATHAN CHRISTOPHER
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|11/13/17
|ROBINSON-HALL, APRIL MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/13/17
|SHATZER, LAURA LEE
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD AT CCDC
|11/13/17
|SHATZER, LAURA LEE
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/13/17
|SKOWRON, THOMAS RYAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|11/13/17
|WASHINGTON, RICHARD LEROY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|11/13/17
|WASHINGTON, RICHARD LEROY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|11/13/17
|WASHINGTON, RICHARD LEROY
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|11/13/17
|WASHINGTON, RICHARD LEROY
|CDS DIST-NARC
|HELD AT CCDC