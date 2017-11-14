Daily arrest report for November 13, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/13/17ABBOTT, ALYSSA MARIEESCAPE - SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/13/17ABBOTT, ALYSSA MARIEESCAPE-ADULT REHAB CENTERHELD AT CCDC
11/13/17BOCCABELLA, DAVID ANDREWDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/13/17BOCCABELLA, DAVID ANDREWDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/13/17DOLLY, AMY GENNELLMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
11/13/17DONEY, JENNIFER MARIECONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
11/13/17DONEY, JENNIFER MARIECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
11/13/17NORTHRUP, NATHAN CHRISTOPHERVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/13/17NORTHRUP, NATHAN CHRISTOPHERVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
11/13/17ROBINSON-HALL, APRIL MARIEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/13/17SHATZER, LAURA LEEESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD AT CCDC
11/13/17SHATZER, LAURA LEEESCAPE - SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/13/17SKOWRON, THOMAS RYANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
11/13/17WASHINGTON, RICHARD LEROYCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
11/13/17WASHINGTON, RICHARD LEROYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
11/13/17WASHINGTON, RICHARD LEROYCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
11/13/17WASHINGTON, RICHARD LEROYCDS DIST-NARCHELD AT CCDC
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