Daily arrest report for November 11, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
11/11/17LAWSON, JOSEPH THOMASCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
11/11/17LAWSON, JOSEPH THOMASCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
11/11/17LAWSON, JOSEPH THOMASILLEGAL POSS AMMORELEASED ON BOND
11/11/17LAWSON, JOSEPH THOMASRFL/SHOTGN POSS-DISQUALRELEASED ON BOND
11/11/17MEEKS, ELIZABETH MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/11/17MEEKS, ELIZABETH MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/11/17OBANION, TABITHA ANNCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/11/17OBANION, TABITHA ANNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
11/11/17REEVES, STEVEN LLOYDFAILURE TO COMPLYRELEASED TO OTHER AGENCY
11/11/17STARR, COREY AUSTINMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
11/11/17STARR, COREY AUSTINBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
11/11/17STARR, COREY AUSTINBURGLARY-THIRD DEGREEHELD AT CCDC
11/11/17STARR, COREY AUSTINHOME INVASIONHELD AT CCDC
11/11/17STARR, COREY AUSTINBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
11/11/17STARR, COREY AUSTINASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
11/11/17STARR, COREY AUSTINASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
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