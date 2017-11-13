Daily arrest report for November 11, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|11/11/17
|LAWSON, JOSEPH THOMAS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|11/11/17
|LAWSON, JOSEPH THOMAS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|11/11/17
|LAWSON, JOSEPH THOMAS
|ILLEGAL POSS AMMO
|RELEASED ON BOND
|11/11/17
|LAWSON, JOSEPH THOMAS
|RFL/SHOTGN POSS-DISQUAL
|RELEASED ON BOND
|11/11/17
|MEEKS, ELIZABETH MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/11/17
|MEEKS, ELIZABETH MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/11/17
|OBANION, TABITHA ANN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/11/17
|OBANION, TABITHA ANN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|11/11/17
|REEVES, STEVEN LLOYD
|FAILURE TO COMPLY
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|11/11/17
|STARR, COREY AUSTIN
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|11/11/17
|STARR, COREY AUSTIN
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|11/11/17
|STARR, COREY AUSTIN
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/11/17
|STARR, COREY AUSTIN
|HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|11/11/17
|STARR, COREY AUSTIN
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/11/17
|STARR, COREY AUSTIN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|11/11/17
|STARR, COREY AUSTIN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC