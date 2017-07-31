Daily arrest report for July 30, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/30/17
|ARBAUGH, MICHAEL DYLAN
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|7/30/17
|ARBAUGH, MICHAEL DYLAN
|THEFT LESS THAN $100.00
|7/30/17
|ARBAUGH, MICHAEL DYLAN
|ALCOHOLIC BEVERAGE:OPEN CONTAINER/VEH-RETAIL ESTABLISHMENT
|7/30/17
|BROWN, KENNETH TAMAL MATTHEWS
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/30/17
|BROWN, KENNETH TAMAL MATTHEWS
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/30/17
|BROWN, KENNETH TAMAL MATTHEWS
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/30/17
|HAMMONS, KATHY JEANETTE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/30/17
|PEES, MICHAEL LEE JR
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE