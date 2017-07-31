Daily arrest report for July 30, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/30/17ARBAUGH, MICHAEL DYLANVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER 
7/30/17ARBAUGH, MICHAEL DYLANTHEFT LESS THAN $100.00 
7/30/17ARBAUGH, MICHAEL DYLANALCOHOLIC BEVERAGE:OPEN CONTAINER/VEH-RETAIL ESTABLISHMENT 
7/30/17BROWN, KENNETH TAMAL MATTHEWSTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
7/30/17BROWN, KENNETH TAMAL MATTHEWSMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
7/30/17BROWN, KENNETH TAMAL MATTHEWSBURGLARY-THIRD DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
7/30/17HAMMONS, KATHY JEANETTEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/30/17PEES, MICHAEL LEE JRVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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