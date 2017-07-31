Daily arrest report for July 29, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/29/17
|BLIZZARD, CORY ADAM
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|7/29/17
|BLIZZARD, CORY ADAM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/29/17
|BLIZZARD, CORY ADAM
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/29/17
|CARMARGO-LUNA, JESUS ENRIQUE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|7/29/17
|CARMARGO-LUNA, JESUS ENRIQUE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|7/29/17
|CARMARGO-LUNA, JESUS ENRIQUE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|7/29/17
|CARMARGO-LUNA, JESUS ENRIQUE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/29/17
|CARMARGO-LUNA, JESUS ENRIQUE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/29/17
|HURD, BRYON BLAKE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/29/17
|HURD, BRYON BLAKE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/29/17
|HURD, BRYON BLAKE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/29/17
|MARTIN, MARCELL JALONI
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED ON BOND
|7/29/17
|MARTIN, MARCELL JALONI
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|7/29/17
|MARTIN, MARCELL JALONI
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED ON BOND
|7/29/17
|MARTIN, MARCELL JALONI
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED ON BOND
|7/29/17
|MARTIN, MARCELL JALONI
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED ON BOND
|7/29/17
|MARTIN, MARCELL JALONI
|FAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMAND
|RELEASED ON BOND
|7/29/17
|MARTIN, MARCELL JALONI
|FAIL TO DISPLAY REG. CARD ON DEMAND BY POLICE OFFICER
|RELEASED ON BOND
|7/29/17
|MARTIN, MARCELL JALONI
|FAILURE TO OBEY TRAFFIC DEVICE
|RELEASED ON BOND
|7/29/17
|STROUP, KEVIN WADE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC