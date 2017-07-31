Daily arrest report for July 29, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/29/17BLIZZARD, CORY ADAMTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
7/29/17BLIZZARD, CORY ADAMASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/29/17BLIZZARD, CORY ADAMASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/29/17CARMARGO-LUNA, JESUS ENRIQUERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
7/29/17CARMARGO-LUNA, JESUS ENRIQUERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
7/29/17CARMARGO-LUNA, JESUS ENRIQUERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
7/29/17CARMARGO-LUNA, JESUS ENRIQUEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/29/17CARMARGO-LUNA, JESUS ENRIQUEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/29/17HURD, BRYON BLAKECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/29/17HURD, BRYON BLAKECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/29/17HURD, BRYON BLAKECDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/29/17MARTIN, MARCELL JALONICDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+RELEASED ON BOND
7/29/17MARTIN, MARCELL JALONICDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
7/29/17MARTIN, MARCELL JALONICDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED ON BOND
7/29/17MARTIN, MARCELL JALONIDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED ON BOND
7/29/17MARTIN, MARCELL JALONIDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED ON BOND
7/29/17MARTIN, MARCELL JALONIFAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMANDRELEASED ON BOND
7/29/17MARTIN, MARCELL JALONIFAIL TO DISPLAY REG. CARD ON DEMAND BY POLICE OFFICERRELEASED ON BOND
7/29/17MARTIN, MARCELL JALONIFAILURE TO OBEY TRAFFIC DEVICERELEASED ON BOND
7/29/17STROUP, KEVIN WADECDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
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