Daily arrest report for July 28, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/28/17EVANS, DANIEL TAYLORDRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGRHELD AT CCDC
7/28/17JACKSON, BRIAN TYRETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
7/28/17JAMES, BERNARD JRFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
7/28/17LOCKHART, CHRISTOPHER OWENDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
7/28/17MACKIE-HARVEY, ANTHONY JAKOBVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/28/17MACKIE-HARVEY, ANTHONY JAKOBVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/28/17MCLAUGHLIN, NICHOLAS ISAACVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/28/17RILL, TED WILLIAMRIFLE/SHOTGUN:UNREGISTEREDHELD AT CCDC
7/28/17RINEHART, JOHN WESLEYFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
7/28/17SANCHEZ-AGUILAR, JOSEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
7/28/17SINNOTT, PAMELA SUEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/28/17STERNER, DONALD JOSEPHCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/28/17STERNER, DONALD JOSEPHCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/28/17TAYLOR, CALVIN DONNELLCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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