Daily arrest report for July 27, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/27/17BARNES, DEANNA MARIECONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/27/17BLIZZARD, JOSEPH SCOTTCONTEMPT OF CT FOR FAILING TO PAY REQ SUMSRELEASED ON BOND
7/27/17DIMARZO, DENNIS WAYNEPEACE ORDER: FAIL TO COMPLYRELEASED ON BOND
7/27/17GIBBS, JOHN THOMASCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/27/17GIBBS, JOHN THOMASCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/27/17GIBBS, JOHN THOMASCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/27/17KRAKET, DONALD ALLENATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/27/17KRAKET, DONALD ALLENATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/27/17KRAKET, DONALD ALLENATT TO ELIDE POLICE IN OFFI. POLICE VEH BY FAIL TO STOP/FLEERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/27/17KRAKET, DONALD ALLENDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/27/17KRAKET, DONALD ALLENDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/27/17KRAKET, DONALD ALLENDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/27/17KRAKET, DONALD ALLENDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/27/17LYTTLE, GEORGE ALEXANDER JRCDS DISTRIBUTE-NARCOTICRELEASED-UNSECURED BOND
7/27/17LYTTLE, GEORGE ALEXANDER JRCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
7/27/17MACHAK, SALLY ANNTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
7/27/17MELTON, MICHAEL ERNESTVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
7/27/17MOORE, SHANNON MARIERECKLESS ENDANGERMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/27/17MOORE, SHANNON MARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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