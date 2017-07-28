Daily arrest report for July 27, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/27/17
|BARNES, DEANNA MARIE
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/27/17
|BLIZZARD, JOSEPH SCOTT
|CONTEMPT OF CT FOR FAILING TO PAY REQ SUMS
|RELEASED ON BOND
|7/27/17
|DIMARZO, DENNIS WAYNE
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|RELEASED ON BOND
|7/27/17
|GIBBS, JOHN THOMAS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/27/17
|GIBBS, JOHN THOMAS
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/27/17
|GIBBS, JOHN THOMAS
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/27/17
|KRAKET, DONALD ALLEN
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/27/17
|KRAKET, DONALD ALLEN
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/27/17
|KRAKET, DONALD ALLEN
|ATT TO ELIDE POLICE IN OFFI. POLICE VEH BY FAIL TO STOP/FLEE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/27/17
|KRAKET, DONALD ALLEN
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/27/17
|KRAKET, DONALD ALLEN
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/27/17
|KRAKET, DONALD ALLEN
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/27/17
|KRAKET, DONALD ALLEN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/27/17
|LYTTLE, GEORGE ALEXANDER JR
|CDS DISTRIBUTE-NARCOTIC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/27/17
|LYTTLE, GEORGE ALEXANDER JR
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/27/17
|MACHAK, SALLY ANN
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|7/27/17
|MELTON, MICHAEL ERNEST
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|7/27/17
|MOORE, SHANNON MARIE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/27/17
|MOORE, SHANNON MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE