Daily arrest report for July 26, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/26/17BOTTERILL, RANDOLPH EARLDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSHELD AT CCDC
7/26/17BOTTERILL, RANDOLPH EARLDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
7/26/17BOTTERILL, RANDOLPH EARLDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLHELD AT CCDC
7/26/17BOTTERILL, RANDOLPH EARLDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
7/26/17CAPLE, BROOKE ALISONCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/26/17CAPLE, BROOKE ALISONCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/26/17JOHNSTON, RICHARD MICHAELVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/26/17MULCAHY, JOHN AMBROSELITTER/DUMP: UNDER 100 LBSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/26/17RENFROW, CARA KRISTINEMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/26/17SALKAY, BARTHOLOMEW JOSEPHCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/26/17WOOD, MARLENE FRANCESVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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