Daily arrest report for July 25, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/25/17AYERS, COURTNEY DELORESCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/25/17BAILEY, EDWARD THERMANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/25/17HAYNES, ROBERT LAWRENCEVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC
7/25/17LONG, DARRELL CORNELIUSPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/25/17LONG, DARRELL CORNELIUSCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/25/17NOWAKOWSKI, BRANDONTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
7/25/17NOWAKOWSKI, BRANDONTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/25/17SHAH, SYED FARHANASSAULT-SECOND DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
7/25/17THURAU, ARTHUR VONTHEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
7/25/17THURAU, ARTHUR VONFRAUD IDENT INFO THFT $1K-<$10KHELD AT CCDC
7/25/17THURAU, ARTHUR VONFRAUD ID INFO THFT $1K -<$10KHELD AT CCDC
7/25/17THURAU, ARTHUR VONCRED CARD PERSONATN $1K TO <$10KHELD AT CCDC
7/25/17WHITE, ASHLEY MICHELLECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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