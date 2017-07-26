Daily arrest report for July 25, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/25/17
|AYERS, COURTNEY DELORES
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/25/17
|BAILEY, EDWARD THERMAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/25/17
|HAYNES, ROBERT LAWRENCE
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC
|7/25/17
|LONG, DARRELL CORNELIUS
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/25/17
|LONG, DARRELL CORNELIUS
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/25/17
|NOWAKOWSKI, BRANDON
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|7/25/17
|NOWAKOWSKI, BRANDON
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/25/17
|SHAH, SYED FARHAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/25/17
|THURAU, ARTHUR VON
|THEFT-SCHEME: $1000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|7/25/17
|THURAU, ARTHUR VON
|FRAUD IDENT INFO THFT $1K-<$10K
|HELD AT CCDC
|7/25/17
|THURAU, ARTHUR VON
|FRAUD ID INFO THFT $1K -<$10K
|HELD AT CCDC
|7/25/17
|THURAU, ARTHUR VON
|CRED CARD PERSONATN $1K TO <$10K
|HELD AT CCDC
|7/25/17
|WHITE, ASHLEY MICHELLE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE