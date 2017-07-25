Daily arrest report for July 24, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/24/17BERRERA-REYES, NELSON JEOVANNYCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/24/17BOWERS, MICHAEL ROBERTMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING 
7/24/17BOWERS, MICHAEL ROBERTMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000 
7/24/17BOWERS, MICHAEL ROBERTCDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
7/24/17BOWERS, MICHAEL ROBERTUNAUTH REMOVAL OF PROP 
7/24/17BOWERS, MICHAEL ROBERTMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000 
7/24/17BOWERS, MICHAEL ROBERTMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000 
7/24/17BOWERS, MICHAEL ROBERTMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000 
7/24/17BOWERS, MICHAEL ROBERTBURGLARY-FIRST DEGREE 
7/24/17BOWERS, MICHAEL ROBERTHOME INVASION 
7/24/17BOWERS, MICHAEL ROBERTASSAULT-SECOND DEGREE 
7/24/17BOWERS, MICHAEL ROBERTASSAULT-SECOND DEGREE 
7/24/17DARBY, DANA ANTONIOFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/24/17FAUVER, DAVID CHARLESCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
7/24/17LOVECCHIO, DAVID GUYTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
7/24/17LOVECCHIO, DAVID GUYTHEFT-SCHEME: LESS $1000HELD AT CCDC
7/24/17PETTIS, BRITNIE MICHELLEVIOLATION OF PROBATIONRELEASED TO OTHER AGENCY
7/24/17RIEGEL, BENJAMIN PARKERVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/24/17ROSE, TYLER THEODOREFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/24/17STORM, JOHN DANIELFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/24/17STORM, JOHN DANIELFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/24/17WOODYARD, TRAVIS DONTAYDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
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