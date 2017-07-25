Daily arrest report for July 24, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/24/17
|BERRERA-REYES, NELSON JEOVANNY
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/24/17
|BOWERS, MICHAEL ROBERT
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|7/24/17
|BOWERS, MICHAEL ROBERT
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|7/24/17
|BOWERS, MICHAEL ROBERT
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|7/24/17
|BOWERS, MICHAEL ROBERT
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|7/24/17
|BOWERS, MICHAEL ROBERT
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|7/24/17
|BOWERS, MICHAEL ROBERT
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|7/24/17
|BOWERS, MICHAEL ROBERT
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|7/24/17
|BOWERS, MICHAEL ROBERT
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|7/24/17
|BOWERS, MICHAEL ROBERT
|HOME INVASION
|7/24/17
|BOWERS, MICHAEL ROBERT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|7/24/17
|BOWERS, MICHAEL ROBERT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|7/24/17
|DARBY, DANA ANTONIO
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/24/17
|FAUVER, DAVID CHARLES
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|7/24/17
|LOVECCHIO, DAVID GUY
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|7/24/17
|LOVECCHIO, DAVID GUY
|THEFT-SCHEME: LESS $1000
|HELD AT CCDC
|7/24/17
|PETTIS, BRITNIE MICHELLE
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/24/17
|RIEGEL, BENJAMIN PARKER
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/24/17
|ROSE, TYLER THEODORE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/24/17
|STORM, JOHN DANIEL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/24/17
|STORM, JOHN DANIEL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/24/17
|WOODYARD, TRAVIS DONTAY
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND