Daily arrest report for July 21, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/21/17BAQUOL, JESSICA PAIGECONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
7/21/17BAQUOL, JESSICA PAIGEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/21/17BITTO, TARA NICOLEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/21/17CONOVER, NICHOLAS MICHAELDRUG COURT SANCTIONHELD AT CCDC
7/21/17CONOVER, NICHOLAS MICHAELDRUG COURT SANCTIONHELD AT CCDC
7/21/17CONOVER, NICHOLAS MICHAELDRUG COURT SANCTIONHELD AT CCDC
7/21/17FORSYTHE, MARK WAYNEPOSSESSION OF FIREARMSHELD AT CCDC
7/21/17FORSYTHE, MARK WAYNEILLEGAL POSS AMMOHELD AT CCDC
7/21/17FORSYTHE, MARK WAYNERIFLE/SHOTGUN-POSSESSION W/FELONY CONVICTIONHELD AT CCDC
7/21/17GARY, STEVEN DAVIDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/21/17GOODMAN, DONNIE JOE IIIFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
7/21/17HARSHA, RYAN LEIGHFALSE STATEMENT TO PEACE OFFICERHELD AT CCDC
7/21/17HARSHA, RYAN LEIGHCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
7/21/17HARSHA, RYAN LEIGHCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
7/21/17HARSHA, RYAN LEIGHRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
7/21/17HAUGH, AARON JAYDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
7/21/17HEFFNER, JON LAWRENCEFALSE STATEMENT TO OFFICER/CAUSEHELD AT CCDC
7/21/17KARR, TIMOTHY LAWSONDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
7/21/17MALAGARI, MARCUS FRANCISDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
7/21/17POWERS, MICHAEL WEBSTERDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
7/21/17PRICE, GREGORY LAMONT JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/21/17RAVER, MANLEY GENEILLEGAL POSS AMMOHELD AT CCDC
7/21/17RAVER, MANLEY GENERIFLE/SHOTGUN-POSSESSION W/FELONY CONVICTIONHELD AT CCDC
7/21/17YOUNG, MATTHEW EUGENEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
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