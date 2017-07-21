Daily arrest report for July 20, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/20/17
|BUTTRY, NICOLE KRISTA
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/20/17
|FORD, DAWSON CHARLES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/20/17
|FORD, DAWSON CHARLES
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/20/17
|FORD, DAWSON CHARLES
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/20/17
|FORD, DAWSON CHARLES
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/20/17
|FORD, DAWSON CHARLES
|ASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/20/17
|FORD, DAWSON CHARLES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/20/17
|GRAY, WILLIAM FRED IV
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/20/17
|HICKS, JOSHUA MICHAEL
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|7/20/17
|HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|7/20/17
|HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JR
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|7/20/17
|HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|7/20/17
|HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JR
|ATTEMPTED/BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|HELD AT CCDC
|7/20/17
|HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JR
|FRAUD-PER.IDENT.AVOID PROS
|HELD AT CCDC
|7/20/17
|HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JR
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/20/17
|HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JR
|ATT. BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FLEEING ON FOOT
|HELD AT CCDC
|7/20/17
|HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|7/20/17
|HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|7/20/17
|JIMENEZ, HOLLY MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/20/17
|SHILOW, JOHN WILMER JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/20/17
|TURNER, DOUGLAS ALLEN SR
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/20/17
|TURNER, DOUGLAS ALLEN SR
|SEX ABUSE MINOR
|HELD AT CCDC
|7/20/17
|WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|7/20/17
|WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWE
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|7/20/17
|WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|7/20/17
|WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWE
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|7/20/17
|WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC