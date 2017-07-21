Daily arrest report for July 20, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/20/17BUTTRY, NICOLE KRISTACONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/20/17FORD, DAWSON CHARLESASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/20/17FORD, DAWSON CHARLESMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000RELEASED-UNSECURED BOND
7/20/17FORD, DAWSON CHARLESBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED-UNSECURED BOND
7/20/17FORD, DAWSON CHARLESRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-UNSECURED BOND
7/20/17FORD, DAWSON CHARLESASSAULT SEC DEG-LE/P;P/FIRE/EMSRELEASED-UNSECURED BOND
7/20/17FORD, DAWSON CHARLESASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
7/20/17GRAY, WILLIAM FRED IVCONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/20/17HICKS, JOSHUA MICHAELFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
7/20/17HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
7/20/17HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JRVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
7/20/17HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JRCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
7/20/17HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JRATTEMPTED/BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGHELD AT CCDC
7/20/17HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JRFRAUD-PER.IDENT.AVOID PROSHELD AT CCDC
7/20/17HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JRCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/20/17HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JRATT. BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FLEEING ON FOOTHELD AT CCDC
7/20/17HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
7/20/17HILL, MICHAEL LAWRENCE LEE JRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
7/20/17JIMENEZ, HOLLY MARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/20/17SHILOW, JOHN WILMER JRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED TO OTHER AGENCY
7/20/17TURNER, DOUGLAS ALLEN SRSEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
7/20/17TURNER, DOUGLAS ALLEN SRSEX ABUSE MINORHELD AT CCDC
7/20/17WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWETHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
7/20/17WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWEFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
7/20/17WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
7/20/17WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWEARMED ROBBERYHELD AT CCDC
7/20/17WOODYARD, JAH-MARRE MARLOWEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
Copyright © 2017, The Baltimore Sun
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