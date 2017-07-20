Daily arrest report for July 19, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/19/17
|DRECHSLER, CLARENCE JAMES
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/19/17
|DRECHSLER, CLARENCE JAMES
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/19/17
|DRECHSLER, CLARENCE JAMES
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/19/17
|GOODMAN, BRANDON EDWARD
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/19/17
|GOODMAN, BRANDON EDWARD
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/19/17
|HARRIS, JAMAL DESHAWN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|LONG, DARRELL CORNELIUS
|FIREARM POSS W/FELONY CONVICTION
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|MAGRUDER, BRYSON LAMONT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|MAGRUDER, BRYSON LAMONT
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/19/17
|MAGRUDER, BRYSON LAMONT
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/19/17
|MAGRUDER, BRYSON LAMONT
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/19/17
|MATTHEWS, DANIEL CHRISTOPHER
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|PANTZER, SUSAN ELIZABETH
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|PETERSON, NATHANIEL JR
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|PETERSON, NATHANIEL JR
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|PETERSON, NATHANIEL JR
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|PETERSON, NATHANIEL JR
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|PETERSON, NATHANIEL JR
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|PETERSON, NATHANIEL JR
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|PETERSON, NATHANIEL JR
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|PETERSON, NATHANIEL JR
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|PETERSON, NATHANIEL JR
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|PETERSON, NATHANIEL JR
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|PETERSON, NATHANIEL JR
|FRAUD-PER.IDENT.AVOID PROS
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|PETERSON, NATHANIEL JR
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|PETERSON, NATHANIEL JR
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|SHANE, MICHAEL GREGORY JR
|THEFT: $1,000 TO UNDER $10,000
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|SHANE, MICHAEL GREGORY JR
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|7/19/17
|SHANE, MICHAEL GREGORY JR
|CONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS
|HELD AT CCDC