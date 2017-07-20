Daily arrest report for July 19, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/19/17DRECHSLER, CLARENCE JAMESDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/19/17DRECHSLER, CLARENCE JAMESCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/19/17DRECHSLER, CLARENCE JAMESDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/19/17GOODMAN, BRANDON EDWARDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/19/17GOODMAN, BRANDON EDWARDCDS:POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/19/17HARRIS, JAMAL DESHAWNASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/19/17LONG, DARRELL CORNELIUSFIREARM POSS W/FELONY CONVICTIONHELD AT CCDC
7/19/17MAGRUDER, BRYSON LAMONTASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/19/17MAGRUDER, BRYSON LAMONTVIOLATION OF PRETRIALHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/19/17MAGRUDER, BRYSON LAMONTVIOLATION OF PRETRIALHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/19/17MAGRUDER, BRYSON LAMONTVIOLATION OF PRETRIALHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/19/17MATTHEWS, DANIEL CHRISTOPHERCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/19/17PANTZER, SUSAN ELIZABETHTRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC
7/19/17PETERSON, NATHANIEL JRCDS:POSS W/INTENT DIST: NARCHELD AT CCDC
7/19/17PETERSON, NATHANIEL JRCDS:POSS W/INTENT DIST: NARCHELD AT CCDC
7/19/17PETERSON, NATHANIEL JRCDS:POSS W/INTENT DIST: NARCHELD AT CCDC
7/19/17PETERSON, NATHANIEL JRCDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+HELD AT CCDC
7/19/17PETERSON, NATHANIEL JRPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
7/19/17PETERSON, NATHANIEL JRPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
7/19/17PETERSON, NATHANIEL JRPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
7/19/17PETERSON, NATHANIEL JRCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/19/17PETERSON, NATHANIEL JRCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/19/17PETERSON, NATHANIEL JRCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/19/17PETERSON, NATHANIEL JRFRAUD-PER.IDENT.AVOID PROSHELD AT CCDC
7/19/17PETERSON, NATHANIEL JRPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
7/19/17PETERSON, NATHANIEL JRCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
7/19/17SHANE, MICHAEL GREGORY JRTHEFT: $1,000 TO UNDER $10,000HELD AT CCDC
7/19/17SHANE, MICHAEL GREGORY JRROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
7/19/17SHANE, MICHAEL GREGORY JRCONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERSHELD AT CCDC
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