Daily arrest report for July 18, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/18/17CARROLL, D'ANDRE ANTHONYCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED TO OTHER AGENCY
7/18/17COOK, SARAH NICOLEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/18/17COOK, SARAH NICOLEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/18/17COOPER, JORDAN CHRISTIANTHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
7/18/17COOPER, JORDAN CHRISTIANBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTRELEASED-UNSECURED BOND
7/18/17COOPER, JORDAN CHRISTIANCONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
7/18/17COOPER, JORDAN CHRISTIANBURGLARY-FIRST DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
7/18/17FRATER, ROHAN ESTEVANPOSSESS REGULATED FIREARM BEING UNDER 21HELD AT CCDC
7/18/17GALLOSO, DIANA MARIAASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/18/17GALLOSO, DIANA MARIAASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/18/17KITTLE, BRYANT STRANGCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/18/17MEADE, ANDRE JULLIANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/18/17SIMMS, DAKWON KNITEUNAUTH REMOVAL OF PROPHELD AT CCDC
7/18/17TYLER, JENNIFER JENEENTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
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