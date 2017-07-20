Daily arrest report for July 18, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/18/17
|CARROLL, D'ANDRE ANTHONY
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/18/17
|COOK, SARAH NICOLE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|7/18/17
|COOK, SARAH NICOLE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|7/18/17
|COOPER, JORDAN CHRISTIAN
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/18/17
|COOPER, JORDAN CHRISTIAN
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/18/17
|COOPER, JORDAN CHRISTIAN
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/18/17
|COOPER, JORDAN CHRISTIAN
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/18/17
|FRATER, ROHAN ESTEVAN
|POSSESS REGULATED FIREARM BEING UNDER 21
|HELD AT CCDC
|7/18/17
|GALLOSO, DIANA MARIA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/18/17
|GALLOSO, DIANA MARIA
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/18/17
|KITTLE, BRYANT STRANG
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/18/17
|MEADE, ANDRE JULLIAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/18/17
|SIMMS, DAKWON KNITE
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|HELD AT CCDC
|7/18/17
|TYLER, JENNIFER JENEEN
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC