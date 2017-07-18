Daily arrest report for July 17, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/17/17
|DAVIS, ALEXANDRIA LEOLA
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/17/17
|EYLER, DEEYA MARIE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|7/17/17
|EYLER, MELINDA ANN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|7/17/17
|HICKS, JOSHUA MICHAEL
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/17/17
|FROLOV, DANIL SERGEYEVICH
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|7/17/17
|FROLOV, DANIL SERGEYEVICH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|7/17/17
|FROLOV, DANIL SERGEYEVICH
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/17/17
|FROLOV, DANIL SERGEYEVICH
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/17/17
|WETZEL, JAMES TRUMAN JR
|OBSTRUCT JUSTICE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/17/17
|WETZEL, JAMES TRUMAN JR
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/17/17
|WETZEL, JAMES TRUMAN JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/17/17
|WETZEL, JAMES TRUMAN JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/17/17
|ALDER, JULIA ROSE
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|7/17/17
|HOERNER, EDWIN CHARLES
|HELD AT CCDC
|7/17/17
|FROLOV, DANIL SERGEYEVICH
|CDS:POSS W/INTENT DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|7/17/17
|FROLOV, DANIL SERGEYEVICH
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|7/17/17
|FROLOV, DANIL SERGEYEVICH
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/17/17
|FROLOV, DANIL SERGEYEVICH
|CDS POSSESS - LARGE AMOUNT
|HELD AT CCDC