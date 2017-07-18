Daily arrest report for July 17, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/17/17DAVIS, ALEXANDRIA LEOLACONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/17/17EYLER, DEEYA MARIETHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
7/17/17EYLER, MELINDA ANNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
7/17/17HICKS, JOSHUA MICHAELCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/17/17FROLOV, DANIL SERGEYEVICHCDS:POSS W/INTENT DIST: NARCHELD AT CCDC
7/17/17FROLOV, DANIL SERGEYEVICHCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
7/17/17FROLOV, DANIL SERGEYEVICHCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/17/17FROLOV, DANIL SERGEYEVICHCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/17/17WETZEL, JAMES TRUMAN JROBSTRUCT JUSTICERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/17/17WETZEL, JAMES TRUMAN JRMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/17/17WETZEL, JAMES TRUMAN JRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/17/17WETZEL, JAMES TRUMAN JRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/17/17ALDER, JULIA ROSECONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD ON MULTIPLE ARRESTS
7/17/17HOERNER, EDWIN CHARLES HELD AT CCDC
7/17/17FROLOV, DANIL SERGEYEVICHCDS:POSS W/INTENT DIST: NARCHELD AT CCDC
7/17/17FROLOV, DANIL SERGEYEVICHRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
7/17/17FROLOV, DANIL SERGEYEVICHCDS:POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/17/17FROLOV, DANIL SERGEYEVICHCDS POSSESS - LARGE AMOUNTHELD AT CCDC
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