Daily arrest report for July 13, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/13/17ALDER, JULIA ROSEESCAPE - SECOND DEGREE 
7/13/17CULLISON, TRAMPAS JONCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/13/17GIFFI, ERIC ROBERTCONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERSHELD AT CCDC
7/13/17MCDERMOTT, BENJAMIN JOSEPHCONTEMPT OF COURT/FTARELEASED-UNSECURED BOND
7/13/17SHAW, SABRINA CORYNVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/13/17SHAW, SABRINA CORYNVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/13/17SMITH, JACOB MICHAELTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
7/13/17SMITH, JACOB MICHAELBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTHELD AT CCDC
7/13/17SMITH, JACOB MICHAELCONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/13/17SMITH, JACOB MICHAELBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/13/17STUDEBAKER, BRITTANY JAITHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
7/13/17STUDEBAKER, BRITTANY JAIASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/13/17STUDEBAKER, BRITTANY JAIROBBERYHELD AT CCDC
7/13/17WIRTS, BRIAN SCOTT JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/13/17WIRTS, BRIAN SCOTT JRCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
7/13/17ZIMMERMAN, BERRY CHRISTOPHERCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
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