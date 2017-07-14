Daily arrest report for July 13, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/13/17
|ALDER, JULIA ROSE
|ESCAPE - SECOND DEGREE
|7/13/17
|CULLISON, TRAMPAS JON
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/13/17
|GIFFI, ERIC ROBERT
|CONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS
|HELD AT CCDC
|7/13/17
|MCDERMOTT, BENJAMIN JOSEPH
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/13/17
|SHAW, SABRINA CORYN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|7/13/17
|SHAW, SABRINA CORYN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|7/13/17
|SMITH, JACOB MICHAEL
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|7/13/17
|SMITH, JACOB MICHAEL
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|HELD AT CCDC
|7/13/17
|SMITH, JACOB MICHAEL
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/13/17
|SMITH, JACOB MICHAEL
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/13/17
|STUDEBAKER, BRITTANY JAI
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|7/13/17
|STUDEBAKER, BRITTANY JAI
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/13/17
|STUDEBAKER, BRITTANY JAI
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|7/13/17
|WIRTS, BRIAN SCOTT JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/13/17
|WIRTS, BRIAN SCOTT JR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|7/13/17
|ZIMMERMAN, BERRY CHRISTOPHER
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC