Daily arrest report for July 12, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/12/17
|BAKER, TODD EDWARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/12/17
|DELL, DAVID MICHAEL SR
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED ON BOND
|7/12/17
|DELL, DAVID MICHAEL SR
|BURGLARY-FOURTH DEGREE/TOOLS
|RELEASED ON BOND
|7/12/17
|DELL, DAVID MICHAEL SR
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|RELEASED ON BOND
|7/12/17
|DELL, DAVID MICHAEL SR
|BURGLARY-THIRD DEGREE
|RELEASED ON BOND
|7/12/17
|DORSEY, RAEKWON IZAYHA
|FRAUD ID INFO THFT $1K -<$10K
|HELD AT CCDC
|7/12/17
|DORSEY, RAEKWON IZAYHA
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|7/12/17
|GARY, STEVEN DAVID
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|7/12/17
|GARY, STEVEN DAVID
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|HELD AT CCDC
|7/12/17
|GARY, STEVEN DAVID
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000
|HELD AT CCDC
|7/12/17
|GARY, STEVEN DAVID
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000
|HELD AT CCDC
|7/12/17
|GARY, STEVEN DAVID
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|7/12/17
|GARY, STEVEN DAVID
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|7/12/17
|GISINER, CODEY ASHTON
|CONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/12/17
|JENKINS, BONNIE LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|7/12/17
|JENKINS, BONNIE LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|7/12/17
|JENKINS, BONNIE LEE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|7/12/17
|JENKINS, BONNIE LEE
|CDS:POSSESS-NOT MARIJUANA
|7/12/17
|JOHNSON, MICHAEL GENT
|VIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|7/12/17
|NUNNALLY, BERNICE
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/12/17
|RENDELMAN, MATTHEW EDWARD
|PEACE AND GOOD ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/12/17
|SIMONS, BRANDON CASEY
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|7/12/17
|WILSON, MALIK ANTON
|THEFT: LESS $1,000 VALUE
|7/12/17
|WILSON, MALIK ANTON
|ROBBERY
|7/12/17
|WILSON, MALIK ANTON
|ASSAULT-SECOND DEGREE