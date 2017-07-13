Daily arrest report for July 12, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/12/17BAKER, TODD EDWARDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/12/17DELL, DAVID MICHAEL SRBURGLARY-FIRST DEGREERELEASED ON BOND
7/12/17DELL, DAVID MICHAEL SRBURGLARY-FOURTH DEGREE/TOOLSRELEASED ON BOND
7/12/17DELL, DAVID MICHAEL SRBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTRELEASED ON BOND
7/12/17DELL, DAVID MICHAEL SRBURGLARY-THIRD DEGREERELEASED ON BOND
7/12/17DORSEY, RAEKWON IZAYHAFRAUD ID INFO THFT $1K -<$10KHELD AT CCDC
7/12/17DORSEY, RAEKWON IZAYHAARMED ROBBERYHELD AT CCDC
7/12/17GARY, STEVEN DAVIDTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
7/12/17GARY, STEVEN DAVIDTHEFT: LESS $1,000 VALUEHELD AT CCDC
7/12/17GARY, STEVEN DAVIDMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000HELD AT CCDC
7/12/17GARY, STEVEN DAVIDMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE + $1,000HELD AT CCDC
7/12/17GARY, STEVEN DAVIDBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
7/12/17GARY, STEVEN DAVIDBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
7/12/17GISINER, CODEY ASHTONCONTEMPT OF CT-FAILING TO FOLLOW CT ORDERSRELEASED-UNSECURED BOND
7/12/17JENKINS, BONNIE LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
7/12/17JENKINS, BONNIE LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
7/12/17JENKINS, BONNIE LEECDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
7/12/17JENKINS, BONNIE LEECDS:POSSESS-NOT MARIJUANA 
7/12/17JOHNSON, MICHAEL GENTVIOLATE EXPARTE/PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
7/12/17NUNNALLY, BERNICETHEFT: LESS $1,000 VALUERELEASED-UNSECURED BOND
7/12/17RENDELMAN, MATTHEW EDWARDPEACE AND GOOD ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/12/17SIMONS, BRANDON CASEYVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/12/17WILSON, MALIK ANTONTHEFT: LESS $1,000 VALUE 
7/12/17WILSON, MALIK ANTONROBBERY 
7/12/17WILSON, MALIK ANTONASSAULT-SECOND DEGREE
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