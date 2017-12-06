Daily arrest report for December 5, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
12/5/17AROCHO, LUIS ENRIQUETHEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000HELD AT CCDC
12/5/17AROCHO, LUIS ENRIQUEPOSS ETC. RE-ENCODER/SKIMMING DEVHELD AT CCDC
12/5/17AROCHO, LUIS ENRIQUESKIM DEV OBT BENEFIT - $10K-<$100KHELD AT CCDC
12/5/17BARNES, LAURA ANNEDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO 
12/5/17BARNES, LAURA ANNEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 
12/5/17BARNES, LAURA ANNEASSAULT-SECOND DEGREE 
12/5/17CRAWFORD, KATRINA MARIECONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONRELEASED ON BOND
12/5/17CRAWFORD, KATRINA MARIEFRAUD-PER ID AVOID PAY $1500-<25KRELEASED ON BOND
12/5/17CRAWFORD, KATRINA MARIEFRAUD-PER. IDENT. AVOID PROSRELEASED ON BOND
12/5/17DANGERFIELD, ROGER ALLEN JRBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTHELD AT CCDC
12/5/17DANGERFIELD, ROGER ALLEN JRBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
12/5/17DANGERFIELD, ROGER ALLEN JRTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
12/5/17DANGERFIELD, ROGER ALLEN JRTRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC
12/5/17FARNEY, DARYL DAVIDUNAUTH REMOVAL OF PROPHELD AT CCDC
12/5/17FARNEY, DARYL DAVIDCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
12/5/17FARNEY, DARYL DAVIDCDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+HELD AT CCDC
12/5/17FARNEY, DARYL DAVIDCONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
12/5/17HENSON, JOSEPH NERVINCONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
12/5/17HOGAN, STEVEN WILLIAM HELD AT CCDC
12/5/17JONES, MICHAEL WALTERCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
12/5/17JONES, MICHAEL WALTERCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND
12/5/17JONES, MICHAEL WALTERCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
12/5/17KNIGHT, AMANDA MARIECONTEMPT OF COURT/FTAHELD AT CCDC
12/5/17KNIGHT, AMANDA MARIEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
12/5/17MCCREE, TAVIS LEARCONTEMPT OF COURT/FTAHELD ON MULTIPLE ARRESTS
12/5/17MCCREE, TAVIS LEARATTEMPTED SECOND DEGREE MURDERHELD AT CCDC
12/5/17MCCREE, TAVIS LEARRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
12/5/17MCCREE, TAVIS LEARASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
12/5/17STILL, JOHN WILLIAM IIICONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATIONHELD AT CCDC
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