Daily arrest report for December 5, 2017

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|12/5/17
|AROCHO, LUIS ENRIQUE
|THEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|AROCHO, LUIS ENRIQUE
|POSS ETC. RE-ENCODER/SKIMMING DEV
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|AROCHO, LUIS ENRIQUE
|SKIM DEV OBT BENEFIT - $10K-<$100K
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|BARNES, LAURA ANNE
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|12/5/17
|BARNES, LAURA ANNE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|12/5/17
|BARNES, LAURA ANNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|12/5/17
|CRAWFORD, KATRINA MARIE
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|RELEASED ON BOND
|12/5/17
|CRAWFORD, KATRINA MARIE
|FRAUD-PER ID AVOID PAY $1500-<25K
|RELEASED ON BOND
|12/5/17
|CRAWFORD, KATRINA MARIE
|FRAUD-PER. IDENT. AVOID PROS
|RELEASED ON BOND
|12/5/17
|DANGERFIELD, ROGER ALLEN JR
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|DANGERFIELD, ROGER ALLEN JR
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|DANGERFIELD, ROGER ALLEN JR
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|DANGERFIELD, ROGER ALLEN JR
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|FARNEY, DARYL DAVID
|UNAUTH REMOVAL OF PROP
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|FARNEY, DARYL DAVID
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|FARNEY, DARYL DAVID
|CDS: POSSESSION-MARIJUANA 10 GM+
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|FARNEY, DARYL DAVID
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|HENSON, JOSEPH NERVIN
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|HOGAN, STEVEN WILLIAM
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|JONES, MICHAEL WALTER
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/5/17
|JONES, MICHAEL WALTER
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/5/17
|JONES, MICHAEL WALTER
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|12/5/17
|KNIGHT, AMANDA MARIE
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|KNIGHT, AMANDA MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|MCCREE, TAVIS LEAR
|CONTEMPT OF COURT/FTA
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|12/5/17
|MCCREE, TAVIS LEAR
|ATTEMPTED SECOND DEGREE MURDER
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|MCCREE, TAVIS LEAR
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|MCCREE, TAVIS LEAR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|12/5/17
|STILL, JOHN WILLIAM III
|CONTEMPT/VIOLATION OF CONDITIONS OF PROBATION
|HELD AT CCDC